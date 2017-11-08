"Монреаль" победил в третий раз подряд, обыграв "Вегас" в центральном матче дня НХЛ

"Вегас Голден Найтс" пятым поражением в шести матчах завершили гостевую серию, соообщает официальный сайт лиги.

В ночь на среду они со счетом 2:3 уступили "Монреалю", который продлил победную серию до трех игр.

Вратарь "Канадиенс" Чарли Линдгрен, заменяющий травмированного Кэри Прайса, сделал 29 сэйвов и одержал вторую победу в сезоне. Всего в своей карьере новичок провел пять матчей в НХЛ и одержал в них пять побед с показателями 1,39 в среднем пропущенные шайбы и 95,5 процента отраженных бросков. До него только двух вратарям "Монреаля" удавалось начать карьеру с пяти побед: Кену Драйдену (6-0-0 в 1971 году) и Уэйну Томасу (7-0-0 в 1973 году).

Голами у "Монреаля" отметились Брендан Галлахер, Джорди Бенн и Макс Пачиоретти. После начала сезона 2-7-1 "Канадиенс" выиграли пять матчей из шести.

"Вегас" нанес в первом периоде только два броска по воротам, но забил один гол - Пьер-Эдуар Бельмар очень красиво обвел защитника и поразил ворота.

"Монреаль" во втором периоде потерял нападающего Джонатана Друэна, получившего травму верхней части тела.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

7 ноября.

Коламбус – Нэшвилл – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 32 Ирвин (Экхольм, Арвидссон), 1:1 – 44 Дюбуа, 1:2 – 54 Йернкрук (Фиала, Саломяки), 1:3 – 59 Арвидссон (Саломяки)

Каролина – Флорида – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 32 Макгинн (Макиоун, Хэнифин), 1:1 – 34 Трочек (Луонго, Юбердо), 2:1 – 49 Райан (Макиоун, Уильямс), 3:1 – 58 Уильямс (Слэвин, Нордстрем)

Питтсбург – Аризона – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Шульц (Кессел, Малкин), 2:0 – 3 Малкин (Гюнцель, Кессел), 2:1 – 40 Ридер (Экман-Ларссон, Фишер), 3:1 – 46 Кессел (Малкин, Хернквист)

Айлендерс – Эдмонтон – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 21 Драйзайтль (Лучич), 1:1 – 24 Эберле (Барзэл), 1:2 – 60 Макдэвид (Драйзайтль)

Нью-Джерси – Сент-Луис – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 3 Колман (Мур, Бойл), 1:1 – 38 Тарасенко (Шенн), 1:2 – 40 Шварц (Тарасенко, Шенн), 1:3 – 59 Шенн (Тарасенко)

Баффало – Вашингтон – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 22 Кэйн (Айкел), 1:1 – 37 Овечкин (Орпик, Смит-Пелли), 2:1 – 43 Пулио, 3:1 – 59 Кэйн (Поминвилл)

Монреаль – Вегас – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Галлахер (Джорди Бенн, Плеканец), 2:0 – 10 Джорди Бенн (Юдон, Мете), 2:1 – 17 Бельмар (Энгелланд), 3:1 – 23 Пачиоретти (Шоу, Петри), 3:2 – 58 Хаула (Перрон, Маршессо)

Калгари – Ванкувер – 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 15 Ганье (Ванек, Д.Седин), 1:1 – 19 Хэмилтон (Ткачак, Баклунд), 2:1 – 31 Годро (Монахан, Броди), 2:2 – 35 Ванек (Бьега, дель Зотто), 3:2 – 37 Ферланд, 3:3 – 38 Дорсетт (Хаттон, Саттер), 3:4 – 44 Хорват (Хаттон, Босер), 3:5 – 44 Х.Седин (Виртанен, Д.Седин)

Анахайм – Лос-Анджелес – 3:4 (2:1, 1:1, 0:1)

Шайба: 1:0 – 6 Болл, 2:0 – 12 Ватанен (Ракелль),2:1 – 16 Копитар (Маззин, Иафалло), 3:1 – 34 Ракелль (Мэнсон), 3:2 – 39 Кемпе (Тоффоли, Пирсон), 3:3 – 45 Браун (Копитар, Иафалло), 3:4 – 63 Шор.