26 игроков УХЛ примут участие в учебно-тренировочном сборе молодежной сборной Украины

Молодёжная сборная Украины начала учебно-тренировочный сбор на льду арены «Терминал» в Броварах, сообщает Федерация хоккея Украины.

Вместе с командой Андрея Срюбко тренируется группа кандидатов в состав национальной сборной Украины, которые примут участие в международном турнире в литовской Клайпеде. Сегодня к команде присоединится нападающий «Лоуэр Австрии Старс» Богдан Ступак.

Команда проводит двухразовые 90-минутные тренировочные занятия на льду. В таком формате команда будет работать до среды включительно. В четверг "сине-жёлтые" отправятся в Клайпеду, где в рамках международного турнира проведут матчи против национальных сборных команд Литвы и Эстонии, а также сборной клубов Латвии.

Всего на учебно-тренировочный сбор приглашены 28 хоккеистов, 21 из которых являются кандидатами в состав молодёжной сборной. Отметим, что 26 хоккеистов, которые примут участие в сборе, представляют Украинскую хоккейную лигу. Список приглашённых имеет следующий вид:

Вратари: Сергей Люльчук («Белый Барс»), Богдан Дьяченко («Донбасс»), Никита Петленко («Кременчук»)

Защитники: Александр Александров, Кирилл Жовнир, Андрей Григорьев, Александр Фирсов (все – »Донбасс»), Александр Горлушко, Данил Козачук (оба – «Кременчук»), Сергей Логач, Никита Табашник (оба – «Белый Барс»), Всеволод Толстушко («Галицкие Львы»), Богдан Проценко («Краковия», Польша)

Нападающие: Никита Коваленко, Владислав Луговой, Виталий Лялька, Вадим Мазур, Денис Мостовой, Антон Рубан (все – «Донбасс»), Дмитрий Даниленко, Александр Найдёнов, Никита Лесников, Даниил Печерских (все – «Белый Барс»), Севастьян Карпенко, Глеб Кривошапкин, Дмитрий Чорный (все – «Кременчук»), Никита Олейник (МХК «Динамо»), Богдан Ступак («Лоуэр Австрия Старс», Австрия)

Главный тренер молодёжной сборной Украины – Андрей Срюбко. Помогать ему будет Сергей Климентьев.