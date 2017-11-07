"Вегас" уступил "Торонто" по буллитам, "Детройт" обыграл "Ванкувер" в матчах НХЛ

"Виннипег" в гостях разгромил "Даллас".

В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного первенства, сообщает официальный сайт соревнований. "Вегас" уступил в гостях "Торонто" лишь в серии буллитов. В овертайме завершилась встреча "Вашингтона" и "Аризоны": столичная команды вырвала победу благодаря шайбе Карлсона. Бостон – Миннесота – 5:3 (2:1, 2:0, 1:2) Шайбы: 0:1 – 4 Нидеррайтер (Сперджен, Сутер); 1:1 – 10 Дебраск (Шварц, Хара); 2:1 – 12 Ватрано (Хара, Шварц); 3:1 – 25 Курали (Шаллер, Хейнен); 4:1 – 27 Крюг (Бержерон, Пастрняк); 4:2 – 41 Гранлунд (Дамба); 4:3 – 55 Э.Стаал (Цукер); 5:3 – 59 Шаллер. Торонто – Вегас – 4:3 Б (3:1, 0:1, 0:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 4 Кадри (Марнер, Райлли); 1:1 – 4 Нил (Перрон, Хаула); 2:1 – 9 ван Римсдайк (В. Нюландер, Мэттьюс); 3:1 – 15 Кадри (Марло); 3:2 – 38 Смит (Карлссон, Миллер); 3:3 – 46 Энгелланд (Теодор). Рейнджерс – Коламбус – 5:3 (0:0, 1:2, 4:1) Шайбы: 0:1 – 20 Панарин (Джонс, Веренски); 0:2 – 24 Андерсон (Мюррей); 1:2 – 32 Грабнер (Холден, Миллер); 2:2 – 45 Шаттенкирк (Зибанежад, Зукарелло-Асен); 2:3 – 48 Бьоркстранн (Дженнер, Дубински); 3:3 – 49 Крайдер (Зибанежад, Бучневич); 4:3 – 51 Бучневич (Шаттенкирк, Зибанежад); 5:3 – 59 Грабнер (Макдона, Фаст). Вашингтон – Аризона – 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 1 Келлер; 0:2 – 6 Фишер (Экман-Ларссон, Дворак); 1:2 – 8 Смит-Пелли (Эллер); 2:2 – 34 Овечкин (Кузнецов, Карлсон); 3:2 – 64 Карлсон (Кузнецов, Оши). Даллас – Виннипег – 1:4 (0:3, 1:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 1 Шайфли (Коннор, Уилер); 0:2 – 5 Лайне (Шайфли, Уилер); 0:3 – 19 Коннор (Уилер); 1:3 – 24 Бенн (Радулов, Клингберг); 1:4 – 59 Шайфли. Ванкувер – Детройт – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Шайбы: 0:1 – 4 Хелм (Нильсен, Абделькадер); 0:2 – 35 Фрк; 1:2 – 47 Д.Седин (Ванек, Х.Седин); 2:2 – 49 дель Зотто (Хорват); 2:3 – 58 Татар (Ларкин, Абделькадер).

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