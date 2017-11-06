"Чикаго" уступил "Монреалю", "Калгари" по буллитам обыграл "Нью-Джерси"

"Эдмонтон" ничего не смог поделать с "Детройтом".

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге состоялись матчи регулярного первенства. Самым продолжительным оказалось противостояние "Калгари" и "Нью-Джерси", где командам пришлось играть серию буллитов, сообщает официальный сайт лиги. Эдмонтон – Детройт – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 3 Нильсен (Хелм, Дженсен), 0:2 – 9 Нюквист (Абделькадер, Зеттерберг), 0:3 – 31 Фрк (Манта), 0:4 – 46 Манта ( Фрк, Грин) Айлендерс – Колорадо – 6:4 (2:0, 3:2, 1:2) Шайбы: 1:0 – 4 Мэйфилд (Бэйли, де Хаан), 2:0 – 12 Эберле (Бойчак, Барзэл), 2:1 – 20 Маккиннон (Ландескуг, Джонсон), 3:1 – 21 Ледди (Таварес, Барзэл), 4:1 – 24 Ледди (Барзэл, Бэйли), 5:1 – 29 Бойчак (Барзэл, Ледди), 5:2 – 33 Ландескуг (Бэрри, Маккиннон), 6:2 – 41 Эберле (Мэйфилд, Барзэл), 6:3 – 59 Керфут (Грималди, Андригетто), 6:4 – 59 Керфут (Бэрри, Андригетто) Чикаго – Монреаль – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Шайбы: 0:1 – 41 Друэн (Морроу, Гальченюк), 0:2 – 47 Морроу (Шоу, Дано) Калгари – Нью-Джерси – 5:4 Б (1:1, 2:2, 1:1, 0:0) Шайбы: 0:1 – 1 Холл (Хишир), 1:1 – 11 Фролик (Баклунд), 1:2 – 21 Лавджой (Хэйс, Хишир), 2:2 – 31 Стоун (Фролик, Верстиг), 3:2 – 32 Монахан (Годро, Ферланд), 3:3 – 32 Гиббонс, 4:3 – 46 Ферланд (Монахан, Годро), 4:4 – 51 Грин (Лавджой, Братт)

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