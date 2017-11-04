"Донбасс" обыграл харьковское "Динамо" и забил 100-ю шайбу в сезоне УХЛ

В субботу состоялись три матча 16-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в центральном из которых донецкий "Донбасс" обыграл харьковское "Динамо", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч в Харькове завершился со счетом 2:5, а на счету "Донбасса" теперь более 100 голов в УХЛ.

Старт поединка получился насыщенным на события – уже на 36-й секунде Александр Костиков при игре в большинстве открыл счет в матче. Правда, следующей шайбы зрителям пришлось ждать до середины периода, когда Владислав Луговой здорово сыграл на пятаке против Владислава Гурко и удвоил счет. Впрочем, спустя четыре с половиной минуты Игорь Худяков оказался расторопнее всех и направил шайбу в ворота мимо уже отыгранного Богдана Дьяченко. На перерыв, однако, команды ушли при счете 1:3 – Вадим Мазур сотворил небольшой шедевр, пробив кипера МХК «Динамо» со средней дистанции. Также стоит отметить, что капитан харьковчан Владимир Чердак получил матч-штраф в самом начале матча, и тем самым прервал свою рекордную результативную серию – до этого поединка Владимир набирал очки во всех 14 матчах текущего регулярного чемпионата, а также в трех заключительных матчах регулярки прошлого сезона.

Второй период также был богат на моменты у ворот обеих команд, однако отличиться в течение двадцати минут смогли только харьковчане – Алексей Сиротенко смог пустить игровой снаряд под рукой кипера «Донбасса» и сократить разрыв в счете до одной пропущенной шайбы.

В обоюдоострых выпадах начался и третий период этой встречи, однако на этот раз дончане к своим шансам подошли гораздо бережнее – Денис Мостовой и Антон Рубан вывели Никиту Новикова на идеальную ударную позицию – у форварда «Донбасса» был открытый угол ворот, который он и поразил, вновь увеличив разрыв в счете до двух шайб. Эта шайба стала 100-й для «Донбасса» в нынешнем чемпионате – донецкий клуб первым перешёл юбилейную отметку.

А когда до конца матча оставалось меньше пяти минут, свой восьмой гол в сезоне забил Виталий Лялька, мощно пробив по воротам Гурко.

Таким образом, победная серия дончан продлилась уже до 16 матчей.

Напомним, что ранее в матче 16-го тура «Белый Барс» обыграл на своем льду в Белой Церкви броварсикх «Волков» (6:2), а в последнем матче дня "Галицкие Львы" в Новояворовске уступили "Кременчуку" - 3:5..

УХЛ. Регулярный чемпионат.

4 ноября.

МХК «Динамо» - «Донбасс» 2:5 (1:3; 1:0; 0:2)

Шайбы: 0:1 Костиков (Влад, Игнатенко - больш.), 0:36. 0:2 Луговой (Александров, Коренчук), 11:30. 1:2 Худяков (Поддубный, Мартышко - больш.), 16:02. 1:3 Мазур (Рубан), 17:36. 2:3 Сиротенко (больш.), 27:57. 2:4 Новиков (Мостовой, Рубан), 43:09. 2:5 Лялька (Захаров - двойн. больш.), 55:59.

«Белый Барс» - «Волки» 6:2 (2:1; 4:0; 0:1)

Шайбы: 1:0 Даниленко (Куцевич, Логач), 08:22. 2:0 Даниленко (Васильев), 11:42. 2:1 Шапиро (Овчинников), 17:13. 3:1 Куцевич (Васильев), 28:09. 4:1 Ромащенко (Тимченко), 24:48. 5:1 Ромащенко (Тимченко), 33:32. 6:1 Табашник, 39:43. 6:2 Шахов (Овчинников), 52:05.

«Галицкие Львы» - «Кременчук» 3:5 (0:2; 2:0; 1:3)

Шайбы: 0:1 Алексанян-Петрович (Наливайко), 15:44. 0:2 Карпенко (Бойков), 17:02. 1:2 Арабов (Черня, Муртищев - больш.), 30:18. 2:2 Чобанян (Дворник), 36:59. 2:3 Красильников (Наливайко, Алексанян-Петрович), 41:30. 2:4 Савицкий (Чорный, Костюк), 42:19. 2:5 Костюк (Чернышенко, Чорный), 44:57. 3:5 Толстушко (Генералов, Ратушный - больш.), 50:04.