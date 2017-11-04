"Эдмонтон" прервал победную серию "Нью-Джерси" в регулярном чемпионате НХЛ

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 6:3 на домашнем льду переиграли "Нью-Джерси", прервав трехматчевую победную серию соперника и собственную серию поражений из двух игр, сообщает официальный сайт лиги.

Перед поединком отмечалось, что основных проблем у "Эдмонтона" две: плохая реализация большинства и отсутствие результативности звеньев со второго по четвертое. В пятницу команда Тодда Маклеллана исправила оба недочета.

В составе "Ойлерз" голы забили шесть разных игроков (Дрэйк Каджула, Райан Стром, Оскар Клефбом, Леон Драйзайтль и Райан-Ньюджент-Хопкинс), а единственное большинство было реализовано. Капитан команды Коннор Макдэвид сделал три голевые передачи и продлил результативную серию до пяти матчей. Всего в 12 играх на его счету 16 (5+11) очков.

"Сегодня у нас впервые абсолютно все звенья играли здорово и правильно, - сказал Макдэвид. - Приятно, что мы были за это вознаграждены".

У "Девилз", потерпевших первое гостевое поражение в сезоне, голами отметились Тэйлор Холл, Еспер Брэтт и Брайан Гиббонс.

"Странный был сегодня матч, - сказал вратарь "Девилз" Кори Шнайдер, сделавший 36 сэйвов. - Я не могу пропускать пять шайб. Думаю, что сегодня я действовал не так четко, как в предыдущем матче (2:0 против "Ванкувера" в среду)".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

3 ноября.

Эдмонтон – Нью-Джерси – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Каджула (Летесту, Макдэвид), 2:0 – 8 Строум (Ларссон, Каджула), 2:1 – 15 Холл (Вуд), 2:2 – 25 Братт (Сиверсон, Хишир), 3:2 – 26 Клефбом (Макдэвид, Марун), 4:2 – 38 Лучич (Нюджент-Хопкинс, Слепышев), 5:2 – 53 Драйзайтль (Беннинг, Макдэвид), 5:3 – 54 Гиббонс (Стэффорд, Бутчер), 6:3 – 58 Нюджент-Хопкинс.

Анахайм – Нэшвилл – 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Хартнелл (Оберг, Йоси), 0:2 – 19 Йоси (Годро, Сиссонс), 0:3 – 23 Ирвин (Годро, Вебер), 1:3 – 24 Верметт (Ричи, Каше), 1:4 – 37 Арвидссон (Фиала, Экхольм), 2:4 – 39 Линдхольм (Ракелль), 3:4 – 47 Сильверберг (Вагнер, Грант), 3:5 – 59 Суббан (Уотсон, Ринне)