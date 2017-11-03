Новичок НХЛ "Вегас" после блестящего старта проиграл третий матч подряд

После восьми побед в первых девяти матчах команда-новичок Национальной хоккейной лиги "Вегас Голден Найтс" проиграла в третий раз подряд, сообщает официальный сайт лиги.

"Вегас" со счетом 1:2 уступил "Бостону".

Победу "Брюинз" в середине третьего периода принес Шон Курали, для которого гол стал первым в регулярных сезонах. "Бостон" прервал серию из двух поражений, но набрал очки в шестом матче подряд (3-0-3).

Вратарь "Вегаса" Максим Лагасе, сыгравший с первых минут второй матч в карьере, отразил 26 бросков и выглядел весьма достойно.

Четвертая остановка в шестиматчевом гостевом турне "Голден Найтс" - Оттава, где в субботу новичку будут противостоять местыне "Сенаторз".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

2 ноября.

Вашингтон – Айлендерс – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Чорни (Эллер, Стивенсон), 1:1 – 13 Таварес (Бэйли, Ли), 2:1 – 16 Эллер (Боуи, Стивенсон), 2:2 – 36 Ли (Барзэл, Бэйли), 3:2 – 36 Чейссон (Бигл, Карлсон), 3:3 – 47 Ли (Таварес, Хики), 4:3 – 56 Эллер (Карлсон, Уилсон)

Бостон – Вегас – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 23 Нэш (Царник, Крюг), 1:1 – 29 Икин (Шмидт), 2:1 – 49 Курали (Крюг, Дебраск)

Флорида – Коламбус – 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 4 Пысик (Макгинн, Трочек), 1:1 – 11 Андерсон (Дюбуа, Дубински), 1:2 – 16 Андерсон (Дженнер, Нутиваара), 2:2 – 20 Маккошен (Трочек, Врбата), 2:3 – 25 Хянникяйнен (Калверт, Савар), 3:3 – 28 Трочек ( Маккензи, Йэндл), 3:4 – 29 Бьоркстранн (Милано, Джонс), 3:5 – 31 Бьоркстранн (Калверт, Веренски), 3:6 – 43 Мотте (Нутиваара, Дженнер), 3:7 – 46 Дженнер (Панарин, Веренски)

Тампа-Бэй – Рейнджерс – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 18 Крайдер (Шей, Зибанежад), 1:1 – 31 Гурде (Пойнт, Хедман), 1:2 – 61 Миллер (Лундквист, Шаттенкирк)

Оттава – Детройт – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 19 Стоун (Карлссон, Хоффман), 2:0 – 31 Берроуз (Фанюф, Стоун), 2:1 – 56 Манта (Ларкин, Грин), 3:1 – 59 Томпсон (Пайэтт, Карлссон)

Виннипег – Даллас – 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Шайфли (Бафлин, Уилер), 2:0 – 13 Лайне (Куликов), 3:0 – 15 Майерс (Элерс, Литтл), 3:1 – 17 Радулов (Сегин), 3:2 – 38 Янмарк-Нюлен (Джонс, Шор), 4:2 – 41 Шайфли (Уилер, Моррисси), 5:2 – 59 Шайфли (Труба, Уилер)

Миннесота – Монреаль – 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 4 Каллен (Уинник, Райлли), 2:0 – 4 Нидеррайтер (Дамба), 3:0 – 15 Эннис (Дамба, Каллен), 4:0 – 32 Сутер (Гранлунд, Койву), 4:1 – 33 Галлахер (Юдон), 5:1 –40 Сперджен (Гранлунд, Койву), 5:2 – 49 Шоу (Пачиоретти, Дано), 5:3 – 54 Галлахер (Плеканец), 6:3 – 58 Фолиньо ()

Сент-Луис – Филадельфия – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 20 Мэннинг (Жиру, Кутюрье), 0:2 – 59 Жиру (Кутюрье, Симмондс)

Калгари – Питтсбург – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 55 Монахан (Броди, Годро), 1:1 – 58 Хернквист (Малкин, Летанг), 2:1 – 62 Джиордано (Ткачак)

Колорадо – Каролина – 5:3 (2:2, 3:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Раск (Уильямс, Терявяйнен), 1:1 – 7 Седерберг (Барберио, Джонсон), 2:1 – 12 Немет (Якупов, Грир), 2:2 – 15 Линдхольм (Флери, Ахо), 3:2 – 31 Комо (Седерберг, Ньето), 4:2 – 34 Рантанен (Бэрри, Маккиннон), 5:2 – 34 Ландескуг (Немет, Маккиннон), 5:3 – 37 Райан (Джурис)

Аризона – Баффало – 4:5 (1:1, 0:2, 3:2)

Шайбы: 1:0 – 13 Экман-Ларссон (Дворак, Доми), 1:1 – 19 Окпосо (О′Райлли, Пулио), 1:2 – 24 Пулио (Окпосо, О′Райлли), 1:3 – 34 Гриффит (Маккейб, Райнхарт), 1:4 – 46 Кэйн (Сканделла, Айкел), 1:5 – 51 Пулио (Ристолайнен, О′Райлли), 2:5 – 52 Риналдо (Ричардсон, Демерс), 3:5 – 54 Казинс (Коннотон, Мартинук), 4:5 – 59 Дворак (Демерс)

Лос-Анджелес – Торонто – 5:3 (3:0, 2:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Амадио (Пирсон), 2:0 – 4 Каммаллери (Копитар, Браун), 3:0 – 19 Льюис (Каммаллери, Шор), 4:0 – 34 Тоффоли (Пирсон, Маззин), 5:0 – 36 Тоффоли (Пирсон, Кемпе), 5:1 – 37 Мэттьюс (), 5:2 – 39 Райлли (Хайман, Мэттьюс), 5:3 – 48 Браун (В. Нюландер, Гардинер)