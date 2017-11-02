Нападающий "Сан-Хосе" Торнтон стал 20-м игроком в истории НХЛ, который набрал 1400 очков

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялись пять матчей, в одном из которых "Сан-Хосе" со счетом 4:1 переиграл "Нэшвилл" и одержал третью победу подряд, а нападающий "Шаркс" Джо Торнтон сделал одну передачу и стал 20-м игроком в истории, достигнувшим рубежа в 1400 очков, сообщает официальный сайт лиги.

Победный гол во втором периоде забил Джо Павелски, который в третьем периоде при счете 3:1 подрался с Райаном Джохансеном, выключив одного из самых опасных противников из игры на пять минут.

В начале третьего периода "Сан-Хосе" из-за травмы головы потерял защитника Марка-Эдуарда Власика, ставшего автором одного из голов. Единственную шайбу "Предаторз", зато очень красивую, забросил Роман Йоси. "Нэшвилл" проиграл в четвертый раз за пять матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

31 октября.

Чикаго – Филадельфия 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 28 Анисимов (Кэйн, Фрэнсон), 2:0 – 29 Тэйвс, 3:0 – 58 Дебринкат (Анисимов, Хэйден).

Эдмонтон – Питтсбург 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 20 Хернквист (Кессел, Летанг), 1:1 – 26 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Марун), 2:1 – 27 Драйзайтль (Макдэвид), 2:2 – 39 Шири (Мяяття, Кросби), 2:3 – 52 Малкин (Летанг, Кессел).

Ванкувер – Нью-Джерси 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 30 Хэйс (Холл), 0:2 – 59 Стэффорд (Холл).

Анахайм – Торонто 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 7 Браун (Хэйнси, ван Римсдайк), 1:1 – 9 Каше (Мэнсон, Грант), 1:2 – 41 Марло (Хэйнси), 1:3 – 58 Комаров (Марло).

Сан-Хосе – Нэшвилл 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 15 Донской (Бедкер, Хеед), 2:0 – 28 Павелски (Торнтон, Диллон), 2:1 – 30 Йоси (Йернкрук), 3:1 – 33 Влэшик (Донской, Лабанк), 4:1 – 53 Бедкер (Райан, Тирни).