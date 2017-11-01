"Броварские Волки" вели со счетом 6:1, но упустили победу над "Кременчуком" в УХЛ

Состоялись три поединка в чемпионате Украинской хоккейной лиги, сообщает официальный сайт соревнований.

Тройка лидеров турнирной таблицы одержала дежурные победы, хотя "Галицкие Львы" и "Броварские Волки" были близки к сенсациям. Обе команды вели в счете против "Донбасса" и ХК "Кременчук" соответственно.

Причем "Волки" и вовсе умудрились растерять преимущество в пять шайб (!) за один период. "Кременчук" отгрузил сопернику шесть шайб за 20 минут и вырвал победу - 7:6. Решающая шайба была заброшена всего за 74 секунды до финальной сирены, ее забросил Антон Бойков.

Меньше всего усилий для трех очков понадобилось "Белому Барсу". Белоцерковцы разбили дома МХК "Динамо" (Харьков) - 6:1 - и продолжают идти на втором месте в турнирной таблице.

ХК Кременчук — Броварские Волки 7:6 (0:1, 1:4, 6:1)

Шайбы: 15:59 Шапиро (Овчинников, Шахов) — 0:1; 20:08 Шахов (Овчинников) — 0:2; 23:39 Шахов (Милинский) — 0:3; 24:01 Шахов (Овчинников, Милинский) — 0:4; 38:12 Бойков (Козачук, Карпенко — больш.) — 1:4; 38:41 Овчинников (Шахов, Шапиро) — 1:5; 40:46 Овчинников (Шапиро, Шахов) — 1:6; 44:45 Карпенко (Бойков) — 2:6; 45:01 Карпенко — 3:6; 45:55 Карпенко (Кривошапкин, Бойков) — 4:6; 49:44 Бойков (Кривошапкин) — 5:6; 57:51 Алексанян (Наливайко, Красильников — больш.) — 6:6; 58:46 Бойков (Наливайко, Кривошапкин) — 7:6

Галицкие Львы — ХК Донбасс 3:7 (2:2, 1:0, 0:5)

Шайбы: 00:30 Н. Дворник (Генералов, Чобанян) — 1:0; 10:18 Чиканцев (Арабов, Муртыщев) — 2:0; 12:22 Костиков (Рубан) — 2:1; 15:04 Ворона (Мазур, Новиков) — 2:2; 31:53 Черня (Н. Дворник, Генералов — больш.) — 3:2; 40:26 Костиков (Захаров, Луговой — больш.) — 3:3; 43:54 Лялька (Захаров, Игнатенко) — 3:4; 48:58 Новиков (Ворона, Мазур) — 3:5; 52:16 Свищев (Мазур, Ворона) — 3:6; 54:38 Костиков (Игнатенко, Луговой — больш.) — 3:7

Белый Барс — Динамо Харьков 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Шайбы: 02:57 Мартышко (Чердак) — 0:1; 13:16 Куцевич (Даниленко — больш.) — 1:1; 15:05 Тимченко (Даниленко, Печерских) — 2:1; 28:34 Тимченко (Ромащенко) — 3:1; 29:26 Даниленко (Васильев) — 4:1; 33:58 Ядловский (Даниленко, Лесников) — 5:1; 46:07 Куцевич (Даниленко) — 6:1