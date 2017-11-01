НХЛ: "Вегас" проиграл во второй раз подряд, пропустив шесть шайб от "Рейнджерс"

В ночь на среду центральной игрой в НХЛ стало противостояние одного из лидеров турнира новичка лиги "Вегас Голден Найтс" и "Нью-Йорк Рейнджерс", в котором "Вегас" в отсутствии тех основных вратарей пропустил 6 шайб и уступил, сообщает официальный сайт лиги.

Несмотря на серьезные кадровые проблемы во вратарской линии "Вегас" на протяжении двух периодов достойно сражался с "Рейнджерс" и ко второму перерыву вел со счетом 4:2. Однако в третьем периоде пропустил четыре шайбы с 11 бросков и потерпел второе поражение в Нью-Йорке за два дня. Накануне "Вегас" со счетом 3:6 уступил "Айлендерс".

Вратарь "Голден Найтс" Максим Лагасе впервые в карьере вышел на лед с первых минут и отразил 32 броска. На данный момент в "Вегасе" травмированы три первых голкипера: Марк-Андре Флери (сотрясение мозга), Малкольм Суббан (нижняя часть тела) и Оскар Данск (нижняя часть тела). Запасным вратарем во вторник был Дилан Фергюсон, в экстренном порядке вызванный из команды Западной хоккейной лиги "Камлупс".

Читайте также"Коламбус" по буллитам обыграл "Бостон" в матче НХЛ, а "Вегас" уступил "Айлендерсу"Переломным моментом матча стало удаление Давида Перрона на четыре минуты в третьем периоде за игру высокоподнятой клюшкой против Павла Бучневича. Крис Крайдер отыграл одну шайбу, затем Бучневич сравнял счет, а Мика Зибанежад на 15-й минуте вновь использовал численное преимущество и забил победный гол.

"Два периода мы играли отлично, - сказал тренер "Вегаса" Жерар Галлан. - Мы контролировали ход встречи до того двойного штрафа и в целом действовали хорошо. Но они отыграли одну шайбу, и в оставшееся время мы выглядели как команда-новичок".

"Рейнджерс" после неудачного старта одержали третью победу в пяти встречах. Хенрик Лундквист вернулся в ворота после двух пропущенных поединков, сделал 30 сэйвов и одержал 408-ю победу в карьере, в списке всех времен обойдя Глена Холла и выйдя на 9-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

31 октября.

Рейнджерс – Вегас – 6:4 (1:2, 1:2, 4:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Веси (Макдона, Деарнэ), 1:1 – 5 Линдберг (Энгелланд, Так), 1:2 – 19 Смит (Миллер, Маршессо), 2:2 – 21 Зукарелло-Асен (Хэйс, Нэш), 2:3 – 27 Смит (Маршессо, Карлссон), 2:4 – 38 Перрон, 3:4 – 45 Крайдер (Зукарелло-Асен, Зибанежад), 4:4 – 49 Бучневич (Зибанежад), 5:4 – 54 Зибанежад (Шаттенкирк, Бучневич), 6:4 – 58 Грабнер (Фаст)

Детройт – Аризона – 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Нюквист,2:0 – 2 Гленденинг (Крунвалль, Фрк), 2:1 – 31 Демерс (Фишер, Келлер), 3:1 – 33 Манта (Ларкин, Атанасиу), 4:1 – 39 Ларкин (Хелм), 4:2 – 42 Казинс (Кленденинг, Кемпе), 4:3 – 56 Келлер, 5:3 – 58 Хелм (Зеттерберг, Абделькадер)

Миннесота – Виннипег – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Коннор (Майерс, Шайфли), 0:2 – 41 Элерс, 1:2 – 45 Канин (Э.Стаал, Нидеррайтер)