"Коламбус" по буллитам обыграл "Бостон" в матче НХЛ, а "Вегас" уступил "Айлендерсу"

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялись несколько поединков регулярного первенства. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

«Монреаль Канадиенс» одержал разгромную победу над «Оттавой Сенаторз» со счётом 8:3. «Даллас Старз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в овертайме - 2:1.

Коламбус – Бостон – 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Савар (Калверт, Веннберг); 2:0 – 17 Дженнер (Андерсон, Нутиваара); 3:0 – 28 Мотте (Бобровский, Нутиваара); 3:1 – 35 Бержерон (Пастрняк, Хейнен); 3:2 – 50 Крюг (Пастрняк, Миллер); 3:3 – 51 Маршанд (Пастрняк, Бержерон).

Филадельфия – Аризона – 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Мартинук (Ричардсон, Ялмарссон); 0:2 – 7 Дворак (Демерс, Экман-Ларссон); 0:3 – 41 Перлини (Голигоски, Ялмарссон); 1:3 – 42 Кутюрье (Жиру, Проворов); 2:3 – 59 Кутюрье (Проворов, Жиру); 3:3 – 59 Уил (Филппула, Проворов); 3:4 – 64 Голигоски (Доми, Келлер).

Айлендерс – Вегас – 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Карлссон (Икин); 1:1 – 13 Лэдд (Бойчак, Ледди); 1:2 – 15 Так (Хант, Миллер); 2:2 – 34 Таварес (Бэйли, Ледди); 3:2 – 37 Барзэл (Бэйли, Ли); 4:2 – 44 Клаттербак (Кулемин, Зайденберг); 5:2 – 48 Кулемин (Зайденберг); 6:2 – 52 Таварес (Ли, Бэйли); 6:3 – 54 Миллер (Так, Хант).

Флорида – Тампа-Бэй – 5:8 (2:3, 1:3, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 2 Пойнт (Джирарди, Коберн); 0:2 – 4 Кучеров (Стэмкос); 1:2 – 10 Экблад (Барков, Юбердо); 1:3 – 14 Стэмкос (Киллорн, Хедман); 2:3 – 19 Барков (Дадонов); 3:3 – 25 Юбердо (Дадонов, Барков); 3:4 – 27 Палат (Гурде, Пойнт); 3:5 – 29 Гурде (Палат, Сергачев); 3:6 – 35 Наместников (Хедман, Кучеров); 4:6 – 45 Макгинн (Врбата, Бьюгстэд); 4:7 – 49 Стэмкос (Наместников, Дотчин); 5:7 – 51 Дадонов (Барков, Юбердо); 5:8 – 59 Строльман.

Оттава – Монреаль – 3:8 (2:4, 1:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Пайэтт; 1:1 – 4 Юдон (Петри, Монтойя); 1:2 – 7 Пачиоретти; 2:2 – 8 Дзингел (ДиДоменико, Хоффман); 2:3 – 13 Лехконен (Уэбер, Друэн); 2:4 – 16 Юдон (Плеканец, Уэбер); 3:4 – 30 ДиДоменико (Хоффман, Карлссон); 3:5 – 37 Гальченюк (Джорди Бенн); 3:6 – 39 Галлахер (Дано); 3:7 – 45 Плеканец (Юдон, Галлахер); 3:8 – 53 Лехконен (Уэбер, Байрон).

Сент-Луис – Лос-Анджелес – 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 27 Тарасенко (Шварц); 2:0 – 30 Шварц (Тарасенко, Шенн); 2:1 – 33 Пирсон (Мартинес); 3:1 – 36 Гуннарссон (Бродзяк, Апшолл); 3:2 – 37 Браун (Копитар, Даути); 4:2 – 58 Соботка (Стеен, Пьетранжело).

Ванкувер – Даллас – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 23 Сегин (Бенн, Радулов); 1:1 – 46 Ганье (Д.Седин, Ванек); 1:2 – 62 Радулов (Янмарк-Нюлен).

Сан-Хосе – Торонто 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 12 Мэттьюс (В. Нюландер, Зайцев); 1:1 – 27 Павелски (Торнтон, Хеед); 2:1 – 44 Хеед (Кутюр, Бернс); 3:1 – 57 Уорд (Карлссон, Тирни); 3:2 – 58 Кадри (Райлли, Боргман).