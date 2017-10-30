"Питтсбург" разгромлен в матче НХЛ, пропустив семь шайб

В ночь на понедельник состоялись три встречи в рамках регулярного первенства НХЛ, сообщает официальный сайт соревнований. "Виннипег" на своей площадке разгромил "Питтсбург" - 7:1 (уже в первом периоде счет был 5:0). Три шайбы на счету Блэйка Уилера. В матче "Каролины" и "Анахайма" победитель определился лишь в серии буллитов. Решающий бросок на счету Кори Перри.

Каролина – Анахайм 3:4 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0)

По буллитам 0:1

Шайбы: 0:1 – 10 Каше (Ричи), 0:2 – 17 Грант (Кольяно), 1:2 – 19 Скиннер (Райан, Уильямс), 2:2 – 33 Дж.Стаал (Линдхольм, Ахо) 3:2 – 38 Фолк (Уильямс, Терявяйнен), 3:3 – 55 Сильверберг (Линдхольм, Кольяно).

Вратари: Дарлинг 22/25 – Миллер 34/37.

Виннипег – Питтсбург 7:1 (5:0, 0:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Копп (Энстрем, Мэттиас), 2:0 – 13 Уилер (Коннор, Шайфли), 3:0 – 17 Уилер (Шайфли, Мэттиас), 4:0 – 18 Армия (Хендрикс), 5:0 – 18 Уилер (Коннор), 5:1 – 37 Малкин (Летанг, Кессел), 6:1 – 50 Шайфли (Бафлин, Уилер), 7:1 – 52 Лемье (Майерс, Армия).

Вратари: Хеллибак 31/32 – Десмит 12/15, Мюррей 5/9.

Калгари – Вашингтон 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 22 Ферланд (Годро, Кулак), 1:1 – 44 Врана (Оши), 2:1 – 49 Монахан (Джиордано, Годро).

Вратари: Майк Смит 30/31 – Грубауэр 36/38.