"Лос-Анджелес" вырвал победу за 0,4 секунды до конца у "Бостона", а "Аризона" повторила антирекорд НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного первенства, сообщает официальный сайт турнира.

"Детройт Ред Уингз" обыграли "Флориду" по буллитам со счетом 3:2 благодаря решающему броску Густава Нюквиста и отменной игре вратаря Джимми Ховарда, который сделал 44 сэйва и отразил все три буллита. При этом "Детройт" прервал серию из шести поражений.

А вот "Аризона Койотиз" уступили в 11-й игре подряд и повторили худшее начало чемпионата в истории НХЛ. После двух периодов встречи с "Нью-Джерси" "Аризона" вела со счетом 3:2, но затем позволила "Девилз" забить два гола и тем самым повторила антирекорд "Рейнджерс" сезона 1943-44.

Самая невероятная развязка произошла в Бостоне, где "Лос-Анджелес" вырвал победу у "Бостон Брюинз" за 0,4 секунды до конца овертайма. За 0,9 секунды до сирены при счете 1:1 было назначено вбрасывание в зоне "Бостона". Копитар чисто выиграл вбрасывание, шайба попадала Тоффоли и тот в касание отправил ее в ворота.

Баффало – Сан-Хосе – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Донской, 1:1 – 22 О′Райлли (Райнхарт, Окпосо), 2:1 – 34 Поминвилл (Кэйн, Айкел), 2:2 – 39 Тирни (Майер, Карлссон), 2:3 – 56 Кутюр (Браун, Гертл)

Бостон – Лос-Анджелес – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Маршанд (Бьорк, Макэвой), 1:1 – 9 Тоффоли, 1:2 – 65 Тоффоли (Копитар)

Торонто – Филадельфия – 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Кадри (Ливо, Мэттьюс), 1:1 – 12 Мэннинг (Лейер, Лоутон), 1:2 – 18 Ворачек (Кутюрье, Гудас), 1:3 – 31 Филппула (Гостисбеер, Конекны), 2:3 – 33 Кадри (Хэйнси, Браун), 2:4 – 35 Жиру (Мэннинг, Ворачек)

Монреаль – Рейнджерс – 5:4 (3:0, 1:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 7 Байрон (Друэн), 2:0 – 11 Гальченюк (Галлахер, Дано), 3:0 – 13 Дано (Уэбер, Шоу), 3:1 – 22 Бучневич ( Миллер, Шаттенкирк), 3:2 – 32 Нэш (Зибанежад, Миллер), 4:2 – 34 Пачиоретти (Дано, Уэбер), 4:3 – 42 Зибанежад (Нэш, Макдона), 4:4 – 47 Шей (Деарнэ, Шаттенкирк), 5:4 – 49 Дано (Шоу, Дэвидсон)

Тампа-Бэй – Анахайм – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 30 Ракелль (Гецлаф, Монтур), 0:2 – 36 Монтур (Гецлаф), 1:2 – 37 Куниц ( Браун, Кэллахан), 1:3 – 39 Линдхольм (Вагнер), 1:4 – 48 Ракелль (Перри, Гецлаф)

Флорида – Детройт – 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Атанасиу (Манта, Ларкин), 1:1 – 24 Юбердо (Дадонов), 2:1 – 28 Дадонов (Экблад, Трочек), 2:2 – 30 Нюквист (Эрикссон)

Нью-Джерси – Аризона – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 10 Фишер (Демерс, Дворак), 1:1 – 11 Гиббонс (), 2:1 – 31 Холл (Братт), 2:2 – 31 Перлини (Кемпе, Голигоски), 2:3 – 35 Келлер (), 3:3 – 44 Холл (Братт, Хенрик), 4:3 – 55 Братт (Бутчер, Холл)

Сент-Луис – Коламбус – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 19 Соботка (Штястны, Парайко), 2:0 – 26 Апшолл (Яшкин, Эдмундсон), 3:0 – 41 Эдмундсон (Апшолл, Бродзяк), 3:1 – 46 Калверт (Веннберг, Бьоркстранн), 4:1 – 53 Бродзяк (Апшолл, Яшкин)

Нэшвилл – Айлендерс – 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 4 Эберле (Бовилье, Пулок), 1:1 – 23 Форсберг (Экхольм, Фиала), 1:2 – 29 Пулок (Нелсон, Бовилье), 1:3 – 39 Эберле (Нелсон, Барзэл), 1:4 – 40 Таварес (Ли), 1:5 – 42 Таварес (Эберле, Ли), 1:6 – 47 Таварес (Бэйли, Ледди), 2:6 – 53 Смит (Сиссонс, Экхольм)

Миннесота – Питтсбург – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 11 Малкин (Кессел, Летанг), 1:1 – 13 Уинник (Сперджен, Каллен), 2:1 – 49 Койву (Куинси, Райлли)

Колорадо – Чикаго – 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Рантанен (Маккиннон), 2:0 – 15 Маккиннон (Керфут), 3:0 – 19 Рантанен (), 4:0 – 22 Маккиннон (Рантанен, Ландескуг), 5:0 – 26 Андригетто (Бэрри, Грималди), 5:1 – 27 Шмальц (Хэйден, Кемпни), 5:2 – 34 Анисимов (Кемпни, Дебринкат), 6:2 – 48 Грималди (Андригетто, Джонсон), 6:3 – 55 Хартман (Боума, Уинджелс)

Эдмонтон – Вашингтон – 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 12 Марун (Драйзайтль, Макдэвид), 2:0 – 17 Ларссон (Лучич, Нюджент-Хопкинс), 2:1 – 19 Смит-Пелли (Овечкин, Карлсон), 2:2 – 30 Эллер (Овечкин, Боуи), 2:3 – 40 Кузнецов (Боуи, Овечкин), 2:4 – 55 Кузнецов (), 2:5 – 59 Бигл (Эллер)