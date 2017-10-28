"Донбасс" обыграл "Кременчук" в центральном матче дня УХЛ

В Дружковке (Донецкая область) завершился центральный матч тура Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" принимал "Кременчук" и обыграл принципиального соперника, сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 3:1.

Домашняя серия «Донбасса» в октябре завершилась встречей с принципиальным противником – на Ледовую арену «Альтаир» прибыл «Кременчук». Старт поединка вышел обескураживающим для дончан – первое звено "горожан" смогло открыть счет в матче первым броском уже на 23-й секунде.

Забросив быструю шайбу, в дальнейшем команда Александра Савицкого сделала ставку на контратаки, в первую очередь, стараясь сохранить свои ворота "сухими". И несмотря на несколько серьезных моментов, Никита Петленко смог сохранить минимальное преимущество своей команды.

Долгое время игра во втором периоде проходила по сценарию «Кременчука» – быстрые контратаки и максимальная собранность в обороне. Эта тактика дала сбой на 35-й минуте, когда Илья Коренчук выкатился на ворота Петленко и уверенно направил игровой снаряд в сетку – 1:1, и в третьем периоде командам предстояло все начинать сначала.

Заключительный отрезок встречи получился крайне напряженным – при таком счете любая ошибка могла решить исход встречи. Понимая это, дончане старались по максимуму нагружать оборону «Кременчука», и в середине периода это принесло плоды. Виктор Захаров здорово отобрал шайбу, выбросил ее на Костикова, получил ответный пас и пробил точно под штангу ворот Петленко. А спустя 18 секунд Илья Коренчук, отобрав шайбу возле правого круга вбрасывания, неотразимо пробил по воротам "горожан".

«Донбасс» - «Кременчук» 3:1 (0:1; 1:0; 2:0)

Шайбы: 0:1 Карпенко (Чернышенко), 00:24. 1:1 Коренчук (Александров), 34:08. 2:1 Захаров (Костиков), 49:49. 3:1 Коренчук, 50:08.

«Галицкие Львы» - «Белый Барс» 1:5 (0:2; 0:1; 1:2)

Шайбы: 0:1 Куцевич (Даниленко), 01:22. 0:2 Ромащенко (Бондаренко, Лесников), 13:51. 0:3 Сеник (Печерских, Ромащенко), 32:34. 1:3 Генералов (Дворник, Чобанян), 40:17. 1:4 Куцевич (Табашник), 44:32. 1:5 Табашник, 57:17.

МХК «Динамо» - ХК «Волки» 8:3 (1:1; 2:2; 5:0)

Шайбы: 1:0 Мартышко (Олейник, Чердак), 04:09. 1:1 Никитин (Черемнов), 13:10. 2:1 Чердак (Олейник - больш.), 20:42. 2:2 Шапиро (Овчинников), 26:53. 3:2 Чердак (Олейник), 27:37. 3:3 Шахов (Шапиро, Овчинников), 35:04. 4:3 Максименко (Чердак, Олейник - больш., 46:30. 5:3 Поддубный (Олейник, Чердак), 47:31. 6:3 Максименко (Олейник, Мартышко), 50:27. 7:3 Чердак (Максименко), 57:39. 8:3 Максименко (Олейник - меньш.), 59:23.