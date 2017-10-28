Новичок НХЛ "Вегас" одержал восьмую победу в девяти стартовых матчах сезона НХЛ

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге "Голден Найтс" со счетом 7:0 разгромили "Колорадо", выиграли в пятый раз подряд и улучшили показатели сезона в трурнирной таблице до 8 побед при 1 поражении (0 ничьих), сообщает официальный сайт лиги.

Еще никогда в истории новая команда не стартовала таким образом.

Все семь шайб забросили разные игроки, а вратарь Оскар Данск отразил 32 броска и оформил первый шатаут в карьере.

До середины второго периода счет не был открыт. В первые восемь минут после первого перерыва "Колорадо" перебросал соперника со счетом 10-1, но затем "Голден Найтс" забили четыре гола с шести бросков.

"Вегас" повторил достижение "Рейнджерс" (1926-27) и "Ойлерз" (1979-80), которым в первых сезонах также удавались пятиматчевые победные серии. Теперь "Голден Найтс" предстоит шестиматчевая выездная серия, а из ближайших девяти встреч восемь пройдут в гостях.

НХЛ. Ргулярный чемпионат.

27 октября.

Вегас – Колорадо 7:0 (0:0, 4:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 28 Перрон, 2:0 – 32 Линдберг; 3:0 – 35 Икин (Перрон, Нил); 4:0 – 38 Нил (Икин, Миллер); 5:0 – 45 Маршессо (Шмидт, Сбиса); 6:0 – 47 Хаула (Шмидт, Маршессо); 7:0 – 53 Каррье (Хант).

Нью-Джерси – Оттава Б 5:4 (1:2, 2:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 7 Хоффман (Пажо, ДиДоменико); 0:2 – 17 Одуя (Смит, Карлссон); 1:2 – 18 Хэйс (Сантини, Заха); 2:2 – 30 Хенрик (Братт, Бутчер); 3:2 – 38 Гиббонс (Хэйс, Заха); 4:2 – 54 Сиверсон (Холл); 4:3 – 58 Стоун (Фанюф, Хоффман); 4:4 – 59 ДиДоменико (Стоун, Брассар).

Коламбус – Виннипег 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Танев; 1:1 – 50 Эткинсон (Джонс); 2:1 – 62 Андерсон.

Каролина – Сент-Луис 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 34 Яшкин (Пяярви-Свенссон, Сундквист); 1:1 – 35 Скиннер (Уильямс); 1:2 – 50 Шенн (Тарасенко, Шварц).

Чикаго – Нэшвилл 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 19 Анисимов; 1:1 – 20 Йернкрук; 1:2 – 31 Смит (Фиала, Суббан).

Калгари – Даллас 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 30 Годро (Монахан, Ферланд); 1:1 – 36 Линделль (Янмарк-Нюлен, Спецца); 1:2 – 52 Радулов (Клингберг, Шор).