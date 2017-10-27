"Тампа" обыграла "Детройт" и сохранила лидерство в НХЛ

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Тампа бей Лайтнинг" за счет продлившихся результативных серий Стивена Стэмкоса и Никиты Кучерова обыграла "Детройт" (3:2) и сохранила лидерство в лиге, сообщает официальный сайт НХЛ.

Стивен Стэмкос и Никита Кучеров продлили результативные серии до 11 матчей и стали седьмым с 1992 года тандемом форвардов, начавшим сезон таким образом. Также они повторили клубный рекорд Мартена Сан-Луи.

"Мы счастливы такому началу сезона и хотим продолжить его, - сказал Стэмкос, с 21 очком являющийся лучшим бомбардиром сезона. - Если наша серия продлится и поможет команде выигрывать, мы оба будем счастливы".

Также за "Тампу" в матче с "Детройтом" забил гол Брэйден Пойнт, а вратарь Андрей Василевский сделал 29 сэйвов и повторил достижение Николая Хабибулина, выиграв в восьмой раз подряд. Это его 50-я победа в НХЛ в 100-м матче.

"Стэмкос и Кучеров - исключительные игроки, - сказал тренер "Лайтнинг" Джон Купер, чья команда начала сезон с 9 побед при 1 ничьей и 1 поражении. - Я верю, что вне зависимости от вида спорта такие игроки должны быть. Это командный спорт, но они нужны. Нам очень повезло иметь в распоряжении сразу двух уникальных хоккеистов".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

26 октября.

Питтсбург – Виннипег – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Шири (Кросби, Гюнцель), 1:1 – 9 Моррисси (Литтл), 2:1 – 61 Кессел ()

Рейнджерс – Аризона – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Крайдер (Зукарелло-Асен, Зибанежад), 2:0 – 15 Бучневич (Нивс, Макдона), 3:0 – 25 Грабнер (Нивс), 3:1 – 25 Дюклер (Голигоски, Дворак), 4:1 – 33 Бучневич (Нивс), 4:2 – 43 Келлер (Доми, Экман-Ларссон), 5:2 – 59 Грабнер ()

Торонто – Каролина – 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 2 Джурис (ван Римсдайк, Нордстрем), 0:2 – 2 Терявяйнен (Раск), 1:2 – 9 Мэттьюс (Марло), 1:3 – 16 Линдхольм (Флери, Ахо), 2:3 – 25 Мур (Райлли, Мартин), 3:3 – 27 Хайман (Гардинер, Мэттьюс), 3:4 – 33 Раск (Терявяйнен), 3:5 – 50 Макгинн (Терявяйнен, Флери), 3:6 – 52 Джурис (Скиннер)

Бостон – Сан-Хосе – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Хейнен (Миллер, Бэкес), 1:1 – 30 Торнтон (Бернс, Хеед), 2:1 – 33 Хейнен (Шаллер, Карло)

Флорида – Анахайм – 8:3 (3:1, 3:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Врбата (Трочек, Брикли), 2:0 – 4 Типпет (Мэтисон, Макгинн), 2:1 – 6 Коссила (Вагнер, Шоу), 3:1 – 17 Врбата (Бьюгстэд), 4:1 – 24 Трочек (Петрович, Брикли), 5:1 – 28 Дадонов (Юбердо, Барков), 6:1 – 35 Барков ( Маккензи), 6:2 – 42 Кольяно (Верметт, Сильверберг), 7:2 – 48 Врбата (Йэндл, Трочек), 7:3 – 50 Шоу (Грант, Вагнер), 8:3 – 57 Дадонов (Юбердо, Барков)

Оттава – Филадельфия – 5:4 (3:0, 1:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Фанюф (ДиДоменико, Хлапик), 2:0 – 9 Боровецки (Пажо, Хоффман), 3:0 – 13 Пажо (Карлссон), 3:1 – 34 Ворачек (Проворов, Кутюрье), 3:2 – 35 Конекны (Гудас), 4:2 – 37 Стоун (Карлссон, Дзингел), 5:2 – 50 Пайэтт (Пажо, Томпсон), 5:3 – 55 Проворов (Кутюрье, Конекны), 5:4 – 58 Кутюрье (Ворачек, Гостисбеер)

Тампа-Бэй – Детройт – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 14 Нильсен (), 1:1 – 16 Кучеров (Киллорн, Хедман), 2:1 – 46 Стэмкос (Сергачев, Кучеров), 3:1 – 57 Пойнт (Палат, Гурде), 3:2 – 58 Нильсен (Абделькадер, Нюквист)

Монреаль – Лос-Анджелес – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 18 Кемпе (Форборт), 0:2 – 19 Тоффоли (), 0:3 – 34 Копитар (Маззин), 0:4 – 43 Макдермид (Кемпе, Даути)

Миннесота – Айлендерс – 6:4 (3:1, 1:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 4 Фолиньо (Сперджен), 2:0 – 6 Цукер (Гранлунд), 3:0 – 7 Э.Стаал (), 3:1 – 10 Бовилье (Бэйли, Бойчак), 4:1 – 27 Канин (Э.Стаал), 4:2 – 38 Ледди (Бэйли, Барзэл), 5:2 – 44 Митчелл (Сперджен, Уинник), 6:2 – 46 Брудин (Эрикссон Эк, Фолиньо), 6:3 – 50 Ли (Бэйли, Ледди), 6:4 – 59 Барзэл (Клаттербак, Бойчак)