Хет-трик Костикова помог "Донбассу" обыграть МХК "Динамо" в матче УХЛ

В четверг донецкий «Донбасс» провел первый матч в УХЛ после возвращения из латвийской Риги, где команда участвовала в Контанентальном кубке, и победила харьковское "Динамо", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 7:3.

Гости начали встречу крайне активно, создав несколько моментов у ворот Богдана Дьяченко, однако постепенно дончане отвели игру от своих ворот, заметно напрягая Владислава Гурко. Тем не менее, счет в матче в середине периода открыл МХК «Динамо» – экс-игрок «Донбасса-2» и «Молодой Гвардии» Максим Мартышко со второй попытки переиграл Дьяченко. Впрочем, счет стал равным всего спустя 35 секунд – Александр Костиков с передачи Алексея Вороны переиграл Гурко, а затем в течение двух минут Алексей Ворона и Александр Костиков обеспечили дончанам комфортное преимущество в две шайбы, которое не изменилось до конца двадцатиминутки, несмотря на хет-трик Костикова – Никита Олейник отличился за семь секунд до сирены.

Во втором отрезке встречи дончане в первые пять минут трижды наказали МХК «Динамо» за ошибки в обороне – сначала Сергей Кузьмик отметился голом в меньшинстве, затем уже при игре в равных составах Владислава Гурко переиграл Никита Коваленко. А окончательно отправил МХК «Динамо» в нок-даун снова Кузьмик, отправивший игровой снаряд в уже пустые ворота после отличной передачи Ильи Коренчука. После такого ударного старта дончане несколько сбавили обороты, тем не менее регулярно заставляя кипера харьковчан вступать в игру, однако на последний перерыв команды так и ушли при счете 7:2.

По схожему сценарию прошли и стартовые пять минут в заключительном периоде, вот только на этот раз Владислав Гурко сыграл намного надежнее, трижды помешав забить Алексею Вороне. В дальнейшем обе команды неоднократно угрожали воротам друг друга, однако изменить счет на табло долгое время так никому и не удавалось – лишь в самой концовке встречи Владислав Ефремов смог отличиться еще одной шайбой динамовцев в матче - 7:3, и дончане продлили свою победную серию в рамках Украинской хоккейной лиги до 13 матчей.

«Донбасс» - МХК «Динамо» 7:3 (4:2, 3:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 Мартышко (меньш.), 08:24. 1:1 Костиков (Ворона, Игнатенко - больш.), 08:59. 2:1 Ворона, 11:00. 3:1 Костиков (Захаров, Ворона - больш.), 12:42. 4:1 Костиков (Захаров - меньш.), 18:19. 4:2 Олейник (Чердак, Поддубный), 19:53. 5:2 Кузьмик (Коренчук - меньш.), 21:40. 6:2 Коваленко (Мостовой, Луговой), 22:29. 7:2 Кузьмик (Коренчук), 24:20. 7:3 Ефремов (Колядинский), 59:06.