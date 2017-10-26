"Коламбус" разгромил "Баффало", "Сент-Луис" одержал победу над "Калгари" в НХЛ

Накануне состоялись два поединка НХЛ.

В Национальной хоккейной лиге накануне состоялось два матча. "Сент-Луис" выиграл у "Калгари" (5:2), а "Коламбус" разобрался с "Баффало" (5:1), сообщает официальный сайт соревнований. Сент-Луис – Калгари – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Шайбы: 0:1 – 3 Баклунд (Хэмоник, Ткачак); 1:1 – 17 Стеен (Штястны, Соботка); 2:1 – 24 Шварц (Стеен, Тарасенко); 3:1 – 26 Пьетранжело (Стеен, Шенн); 3:2 – 33 Баклунд (Фролик, Ткачак); 4:2 – 56 Штястны (Парайко, Стеен); 5:2 – 59 Эдмундсон (Тарасенко, Шенн). Вратари: Аллен 23/25 – Лэк 24/28. Коламбус – Баффало – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) Шайбы: 1:0 – 12 Бьоркстранн (Джонс, Милано); 2:0 – 35 Джонс (Эткинсон, Дубински); 3:0 – 37 Фолиньо (Джонсон); 4:0 – 38 Калверт (Мюррей, Нутиваара); 4:1 – 57 Гриффит (Ларссон, Нолан); 5:1 – 59 Андерсон (Веннберг, Панарин). Вратари: Бобровский 34/35 – Джонсон 33/38.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter