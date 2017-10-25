В Швеции хоккеист забросил шайбу из-за ворот соперника (видео)

Хоккеист шведского клуба «Векше» Адам Бродецки необычным способом забросил шайбу в ворота лидера чемпионата страны «Фэрьестада». Видео эпизода появилось в твиттере.

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В третьем периоде, находясь за воротами, нападающий поднял шайбу на крюк и забросил ее в ближний угол ворот.

Встреча завершилась победой «Векше» со счетом 3:1. За 13 туров команда набрала 25 очков и находится на втором месте в турнирной таблице.