В Швеции хоккеист забросил шайбу из-за ворот соперника (видео)

16:41, 25 октября 2017
Хоккей
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Нападающий поднял шайбу на крюк и забросил ее в ближний угол ворот.

Нападающий поднял шайбу на крюк / скриншот

Хоккеист шведского клуба «Векше» Адам Бродецки необычным способом забросил шайбу в ворота лидера чемпионата страны «Фэрьестада». Видео эпизода появилось в твиттере.

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В третьем периоде, находясь за воротами, нападающий поднял шайбу на крюк и забросил ее в ближний угол ворот.

Встреча завершилась победой «Векше» со счетом 3:1. За 13 туров команда набрала 25 очков и находится на втором месте в турнирной таблице.

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