Новичок НХЛ "Вегас" одержал седьмую победу в восьми матчах на старте сезона

"Вегас Голден Найтс" переиграли "Чикаго" и обновили рекорд для новой команды лиги, выиграв седьмой матч из первых восьми, сообщает официальный сайт лиги.

Матч закончился со счетом 4:2.

"Вегас" не смутила даже шайба Джона Хэйдена, заброшенная в меньшинстве на четвертой минуте первого периода. После этого "Голден Найтс" забросили четыре шайбы подряд, а вратарь Оскар Данск, впервые в карьере вышедший на матч НХЛ с первых минут, сделал 29 сэйвов. Эта победа стала четвертой подряд для "Вегаса".

В состав "Голден Найтс" вернулся нападающий Джонатан Маршессо.

Лидером регулярного чемпионата остается "Тампа", которая выиграла восьмой матч из 10. На сей раз она со счетом 5:1 переиграла в гостях "Каролину", и сохранила первое место в общей таблице лиги. Это лучший старт сезона в истории "Лайтнинг".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

24 октября.

Каролина – Тампа-Бэй – 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 19 Джонсон (Пойнт, Палат), 0:2 – 29 Сергачев (Джонсон, Стэмкос), 1:2 – 43 Слэвин (Джурис, Песке), 1:3 – 57 Наместников (Дотчин, Хедман), 1:4 – 58 Кэллахан ( Браун, Куниц), 1:5 – 59 Кучеров (Коберн, Стэмкос)

Айлендерс – Аризона – 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Дюклер (Степан, Келлер), 1:1 – 23 Таварес (Эберле), 2:1 – 34 Таварес (Пелек, Эберле), 2:2 – 41 Кемпе (Дворак, Ридер), 3:2 – 44 Нелсон (Бэйли, Пелек), 3:3 – 48 Казинс (Келлер, Кленденинг), 4:3 – 52 Таварес (де Хаан, Пелек), 5:3 – 57 Мэйфилд (Таварес, Ли)

Филадельфия – Анахайм – 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 8 Кутюрье (Ворачек, Жиру), 1:1 – 18 Каше (Грант), 1:2 – 25 Монтур (Бошемен, Коссила), 1:3 – 30 Ричи (Биекса, Линдхольм), 1:4 – 38 Ракелль (Перри, Гецлаф), 1:5 – 43 Гецлаф (Перри), 2:5 – 51 Кутюрье (Ворачек, Сэнхайм), 2:6 – 55 Каше

Питтсбург – Эдмонтон – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 43 Коул (Шейэн, Ривс), 1:1 – 57 Макдэвид (Клефбом, Марун), 2:1 – 60 Кессел (Малкин)

Баффало – Детройт – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайба: 1:0 – 29 Пулио (Федун, Антипин)

Монреаль – Флорида – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 20 Йэндл (Барков, Юбердо), 1:1 – 36 Гальченюк (Друэн, Галлахер), 2:1 – 38 Уэбер (Шоу, Друэн), 3:1 – 38 Галлахер, 4:1 – 49 Уэбер (Лехконен), 5:1 – 51 Пачиоретти (Джорди Бенн, Дано)

Оттава – Лос-Анджелес – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Мартинес (Кемпе), 1:1 – 6 Фанюф (Пажо, Хоффман), 2:1 – 46 Томпсон (Пайэтт), 2:2 – 58 Кемпе

Нэшвилл – Калгари – 2:3 (2:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 6 Форсберг (Хартнелл, Йоси), 2:0 – 7 Йоси (Джохансен, Суббан), 2:1 – 50 Ткачак (Баклунд, Хэмилтон), 2:2 – 52 Ферланд (Годро, Хэмилтон)

Миннесота – Ванкувер – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 50 Виртанен

Колорадо – Даллас – 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 8 Бенн (Клингберг, Сегин), 1:1 – 13 Ньето (Ландескуг), 2:1 – 22 Ньето (Комо, Седерберг), 2:2 – 22 Ричи (Бенн, Сегин), 3:2 – 24 Ландескуг (Дюшен), 4:2 – 39 Барберио (Комо, Бэрри), 4:3 – 50 Бенн, 5:3 – 59 Ньето (Линдхольм, Комо)

Вегас – Чикаго – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Хэйден, 1:1 – 3 Карлссон (Миллер, Хант), 2:1 – 5 Носек (Макнэбб, Энгелланд), 3:1 – 38 Бельмар (Каррье, Носек), 4:1 – 50 Маршессо (Сбиса, Шмидт), 4:2 – 58 Кэйн (Оэстерле, Саад)