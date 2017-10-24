Международная федерация хоккея опубликовала расписание ЧМ-2018 с участием сборной Украины

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) опубликоввла расписание чемпионата мира-2018 среди команд третьего дивизиона - 1В - с участием сборной Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Турнир пройдет в Каунасе (Литва) с 22 по 28 апреля.

По реламенту соревнований 6 команд сыграет круговой турнир в 5 туров - по одному матчу с каждым соперником. Победитель соревнований поднимется во второй по значимости Дивизион 1А, команад-неудачник - опустится в четвертый Дивизион 2А.

Соперниками сборной Украины будут команды Румынии (22 апреля, 16.00), Эстонии (23 апреля, 12.30), Хорватии (25 апреля, 12.30), Литвы (27 апреля, 19.30) и Японии (28 апреля, 16:00).

Как сообщал УНИАН, на ЧМ-2017 в киевском Дворце спорта хозяева турнира проиграли все 5 матчей (один - в серии буллитов), набрали 1 очко и досрочно - за тур до окончания соревнований, выбыли из второго в третий по значимости дивизион мирового первенства.