"Лос-Анджелес" потерпел первое поражение в сезоне НХЛ в основное время

"Торонто" стал первой командой, которой удалось переиграть "Лос-Анджелес" в основное время в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (3:2), сообщает официальный сайт соревнований.

Решающий гол на третьей минуте третьего периода забил Патрик Марло, Фредерик Андерсен сделал 36 сэйвов, Митчелл Марнер отметился двумя передачами, а Мэтт Мартин и Тайлер Бозак забросили по шайбе, что помогло "Лифс" одержать четвертую победу в пяти матчах.

"Для нас это важная победа, - сказал тренер "Торонто" Майк Бэбкок. - Нам было важно хорошо сыграть после встречи с "Оттавой" (3:6). Думаю, нам это удалось, но особенно ценно, что это произошло в матче с командой, которая до этого не проигрывала в основное время и играла хорошо. Эта встреча важна для нас в плане понимания того, как надо играть".

"Лос-Анджелес" (6-1-1) не смог победить в пятый раз подряд и набрать очки в восьмой подряд встрече на старте сезона, что стало бы новым клубным рекордом. У "Кингз" забивали Адриан Кемпе и Тревор Льюис, а Джонатан Куик отразил 30 бросков. В конце первого периода Куик покинул лед после столкновения с Заком Хаймэном, но вернулся через 37 секунд. Подменивший его Дарси Кемпер успел сделать один сэйв.

В свою очередь, "Нью-Йорк Рейнджерс" второй год подряд испытывают домашний комплекс. У "Нью-Йорка" благодаря удобному расписанию был отличный шанс хорошо стартовать, но вместо этого команда Алена Виньо проиграла шестой домашний поединок из восьми. "Нью-Йорк" вообще сыграл больше всех в лиге - 10 матчей, но имеет на счету всего шесть очков. Очередное поражение случилось в понедельник, когда "Рейнджерс" со счетом 1:4 проиграли "Сан-Хосе".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

23 октября.

Торонто – Лос-Анджелес 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Мартин (Марнер, Полак), 2:0 – 34 Бозак (Марнер, ван Римсдайк), 2:1 – 35 Кемпе (Даути, Льюис), 3:1 – 42 Марло (Кадри, Райлли), 3:2 – 52 Льюис.

Вратари: Андерсен 36/38 – Дж. Куик 30/33, Кюмпер 1/1.

Рейнджерс – Сан-Хосе 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Кутюр (Бедкер, Бернс), 0:2 – 12 Хеед (Влэшик, Гертл), 0:3 – 39 Донской (Павелски, Торнтон), 0:4 – 42 Карлссон (Кутюр), 1:4 – 44 Зибанежад (Бучневич).

Вратари: Лундквист 20/24 – М.Джонс 33/34.