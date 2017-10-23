"Ванкувер" на выезде победил "Детройт" в регулярном первенстве НХЛ

Сегодня ночью в Национальной хоккейной лиге состоялся один матч.

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз», сообщает официальный сайт турнира. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Кэнакс» две шайбы забросил Свен Берчи, ещё по разу отличились Дерек Дорсетт и Джейк Виртанен. За «Ред Уингз» гол забил Энтони Манта.

Эта победа стала для «Кэнакс» третьей в последних четырёх матчах. «Ред Уингз» потерпел четвёртое поражение кряду.

Детройт – Ванкувер – 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 14 Берчи (Босер, Хорват), 1:1 – 18 Манта (Грин, Нюквист), 1:2 – 28 Дорсетт (Хорват, Пулио), 1:3 – 33 Берчи (Бурмистров), 1:4 – 39 Виртанен (Д.Седин)