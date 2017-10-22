"Донбасс" проиграл польскому "Тыхы" в матче Континентального кубка

Хоккейный клуб «Донбасс» проиграл последний матч на четвертьфинальной стадии Континентального кубка польскому «Тыхы» со счетом 2:4, сообщает Xsport.

Первый период прошел очень неудачно для чемпиона Украины. На протяжении менее чем пяти минут «Донбасс» пропустил три шайбы, не отличившись при этом ни разу.

Второй период остался за «Донбассом», который дважды реализовал большинство – голы на свой счет записали Виталий Лялька и Сергей Кузьмик.

В третьей двадцатиминутке интрига жила до самой концовки. На последней минуте матча «Донбасс» получил большинство и снял вратаря, но пропустил в пустые ворота.

Напомним, победителем этой стадии стал латвийский «Курбадс», который после победы над «Донбассом» гарантировал себе первое место в группе.