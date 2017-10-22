"Тампа-Бэй" разгромила "Питтсбург", "Вегас" обыграл "Сент-Луис", побив рекорд НХЛ

В ночь на воскресенье состоялись очередные матчи в Национальной хоккейной лиге,сообщает официальный сайт турнира. «Тампа-Бэй Лайтнинг» не оставила шансов «Питтсбург Пингвинз», обыграв соперников со счётом 7:1.

"Вегас" вырвал победу у "Сент-Луиса" в овертайме. Это шестая победа новичка НХЛ в семи матчах сезона. "Вегас" вошел в историю как первая команда-новичок лиги, выигравшая шесть из семи матчей на старте сезона.

Рейнджерс – Нэшвилл – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 14 Фаст (Хэйс), 2:0 – 19 Крайдер (Деарнэ, Миллер), 2:1 – 21 Экхольм (Форсберг), 3:1 – 32 Хэйс (Шей, Веси), 3:2 – 35 Форсберг (Джохансен, Йоси), 4:2 – 59 Веси (Смит)

Филадельфия – Эдмонтон – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Жиру (Гостисбеер, Симмондс), 1:1 – 35 Марун, 1:0 – 57 Симмондс (Лехтеря, Филппула)

Коламбус – Лос-Анджелес – 4:6 (3:2, 1:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 5 Фолиньо (Веренски, Панарин), 1:1 – 6 Копитар (Маззин, Браун), 1:2 – 7 Льюис (Фантенберг, Каммаллери), 2:2 – 8 Бьоркстранн (Фолиньо, Савар), 3:2 – 14 Калверт (Джонсон, Андерсон), 3:3 – 20 Маззин (Копитар, Иафалло), 3:4 – 23 Даути (Форборт, Браун), 4:4 – 35 Милано, 4:5 – 57 Копитар (Иафалло, Браун), 4:6 – 58 Браун (Маззин)

Айлендерс – Сан-Хосе – 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 26 Кутюр (Бернс, Торнтон), 1:1 – 27 Ли (Таварес, Ледди), 2:1 – 28 Бэйли, 2:2 – 32 Кутюр (Диллон, Хансен), 3:2 – 43 Лэдд (Бэйли, Барзэл), 4:2 – 51 Ли (Клаттербак, Таварес), 4:3 – 58 Кутюр (Торнтон, Бернс), 5:3 – 59 Таварес (де Хаан, Ли)

Тампа-Бэй – Питтсбург – 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Кучеров (Стэмкос, Хедман), 2:0 – 14 Стэмкос (Кучеров, Наместников), 3:0 – 19 Гурде (Пойнт, Коберн), 4:0 – 20 Пойнт (Гурде, Палат), 5:0 – 25 Строльман (Сергачев), 6:0 – 27 Кучеров (Киллорн, Стэмкос), 7:0 – 50 Сергачев (Наместников, Стэмкос), 7:1 – 58 Гюнцель (Летанг, Раст)

Оттава – Торонто – 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)

Шайбы: 1:0 – 12 Томпсон (Браун, Берроуз), 2:0 – 34 Дзингел (Уайдман, Карлссон), 3:0 – 39 Брассар (Карлссон, Райан), 3:1 – 46 ван Римсдайк (Хэйнси, Браун), 4:1 – 48 Стоун (Хэйнси, В. Нюландер), 4:2 – 48 Мэттьюс, 4:3 – 52 В. Нюландер (Мэттьюс, Гардинер), 5:3 – 56 Брассар (Карлссон, Стоун), 6:3 – 58 Стоун (Фанюф, Брассар)

Бостон – Баффало – 4:5 (2:0, 2:2, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 13 Пастрняк (Макэвой, Шаллер), 2:0 – 15 Маршанд, 3:0 – 20 Маршанд (Макэвой, Бьорк), 3:1 – 28 Поминвилл (О′Райлли), 4:1 – 31 Пастрняк (Крюг, Нэш), 4:2 – 36 Айкел (Бэйли, Сканделла), 4:3 – 46 Пулио (Маккейб, Райнхарт), 4:4 – 57 Кэйн (Поминвилл, Маккейб), 4:5 – 62 О′Райлли.

Вашингтон – Флорида – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Брикли (Макканн), 0:2 – 19 Дадонов (Трочек, Юбердо), 0:3 – 28 Трочек (Дадонов, Барков), 1:3 – 35 Юос (Эллер, Смит-Пелли), 1:4 – 58 Барков

Даллас – Каролина – 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 7 Бенн (Джонс, Радулов), 2:0 – 18 Питлик (Хэмьюс, Факса), 3:0 – 25 Сегин (Линделль, Янмарк-Нюлен), 4:0 – 27 Питлик (Факса, Руссель), 4:1 – 39 Скиннер (Макгинн), 4:2 – 45 Скиннер (Макгинн, Хэнифин), 4:3 – 55 Дж.Стаал (Линдхольм, Ахо)

Аризона – Чикаго – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 7 Фишер (Казинс, Экман-Ларссон), 1:1 – 8 Паник (Сибрук, Тэйвс), 1:2 – 31 Кэйн (Тэйвс), 2:2 – 38 Келлер (Доми), 2:3 – 55 Боума (Кит, Уинджелс), 2:4 – 59 Уинджелс (Кит, Боума)

Калгари – Миннесота – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 24 Стюарт (Сперджен, Сутер), 1:1 – 39 Монахан (Броди, Брауэр), 2:1 – 40 Верстиг (Годро, Броди), 2:2 – 50 Сутер (Канин, Э.Стаал), 2:3 – 52 Сперджен (Койву, Сутер), 2:4 – 58 Уинник (Канин)

Вегас – Сент-Луис – 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 12 Пяярви-Свенссон (Бродзяк, Сундквист), 1:1 – 33 Смит (Карлссон, Миллер), 2:1 – 37 Миллер (Смит, Хант), 2:2 – 54 Пьетранжело (Шенн, Шварц), 3:2 – 64 Карлссон (Хант, Смит)