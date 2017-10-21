"Донбасс" разгромно проиграл латвийскому "Курбадсу" в матче хоккейного Континентального кубка

В Риге завершился матч 2-го тура хоккейного Континентального кубка, в котором чемпион Украины донецкий "Донбасс" противостоял хозяевам льда из рижского "Курбадса" и проиграл с крупным счетом, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:8.

Украинская команда отличилась лишь однажды в этом матче, когда при счете 0:5 гол в середине второго периода забил Виталий Лялька. В остальном преимущество хозяев льда было более чем уверенным , во всех компонентах игры.

В параллельном матче польский "Тыхы" обыграл эстонскую "Нарву" со счетом 11:0.

У "Донбасса" на данный момент 3 очка и команда делит 2-3 места с "Тыхы". У "Курбадса" 2 победы и 6 баллов, у "Нарвы" - 0 очков.

В воскресенье, в заключительном туре "Курбадс" сыграет с "Нарвой", а "Тыхы" и "Донбасс", скорее всего, в очном противостоянии оспорят 2-е место в итоговой таблице группы.

По регламенту соревнований, в следующий раунд соревнований выходят только победители групп. "Донбасс" почти наверняка потерял шансы на 1-е место в итоговой таблице группы В, чей турнир проходит в Риге.