"Финикс" украинца Лэня проиграл "Лейкерс" в сверхрезультативном матче чемпионата НБА

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись десять матчей, в одном из которых команда украинца Алексея Лэня "Финикс Санс" проиграла "Лос Анджелес Лэйкерс", сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 130:132.

Лэнь этот матч начинал на скамейке запасных но, тем не менее, вышел на площадку, набрал 4 очка и сделал 7 подборов.

Регулярный чемпионат НБА

20 октября.

Филадельфия – Бостон 92:102 (21:24, 29:22, 22:23, 20:33)

Филадельфия: Редик (19), Бэйлесс (18), Ковингтон (12), Эмбиид (11 + 14 подборов), Симмонс (11 + 11 подборов) – старт; Шарич (9 + 10 подборов + 6 потерь), Фульц (6), Макконнелл (4), Луваву-Кабарро (2), Джонсон (0), Андерсон (0).

Бостон: Ирвинг (21 + 6 подборов + 5 потерь), Хорфорд (19 + 9 подборов), Тэйтум (15 + 8 подборов), Бэйнс (10 + 8 подборов), Браун (9 + 8 подборов) – старт; Розир (14 + 7 подборов), Ларкин (10), Ябуселе (3), Берд (3), Тайс (0), Надер (0).

Милуоки – Кливленд 97:116 (25:25, 24:30, 24:31, 24:30)

Милуоки: Адетокумбо (34 + 8 подборов + 8 передач + 3 перехвата), Брогдон (16), Снелл (9), Миддлтон (8), Мэйкер (7) – старт; Монро (8 + 6 подборов), Хенсон (4), Деллаведова (3), Телетович (3), Браун (3), Терри (2), Уилсон (0), Вон (0).

Кливленд: Джеймс (24 + 5 подборов + 8 передач + 5 потерь), Лав (17 + 12 подборов + 6 передач), Краудер (14), Роуз (12), Уэйд (4) – старт; Корвер (17), Грин (10), Томпсон (8 + 8 подборов), Смит (7), Фрай (3), Шамперт (0), Осман (0), Кальдерон (0).

Новый Орлеан – Голден Стэйт 120:128 (36:26, 25:35, 26:37, 30:30)

Новый Орлеан: Дэвис (32 + 16 подборов), Казинс (23 + 10 подборов + 4 перехвата + 6 потерь), Холидэй (11 + 6 подборов), Каннингем (6), Мур (0) – старт; Кларк (11), Кроуфорд (11), Миллер (2), Аллен (0).

Голден Стэйт: Томпсон (23), Карри (23 + 8 передач), Дюрант (22 + 7 подборов + 6 блок-шотов + 5 потерь), Грин (10 + 7 передач), Пачулия (6 + 7 подборов) – старт; Уэст (9), Игудала (7 + 7 подборов), Белл (4), Янг (3), Макги (2), Ливингстон (0).

Финикс – Лейкерс 130:132 (36:40, 37:30, 26:36, 31:26)

Финикс: Бледсоу (28), Букер (25 + 11 подборов + 8 передач + 6 потерь), Уоррен (24 + 8 подборов), Чендлер (13 + 9 подборов), Джексон (12) – старт; Джеймс (13), Крисс (5 + 6 подборов + 3 блок-шота), Лэнь (4 + 7 подборов), Дэниэлс (3), Бендер (3 + 7 подборов).

Лейкерс: Болл (29 + 11 подборов + 9 передач + 4 потери), Ингрэм (25), Лопес (19 + 11 подборов), Нэнс (14 + 6 подборов), Брюер (5 + 3 перехвата) – старт; Кларксон (17), Кузьма (15), Рэндл (8), Богут (0), Карусо (0), Эннис (0), Харт (0).

Индиана – Портленд 96:114 (25:31, 27:31, 21:29, 23:23)

Индиана: Оладипо (17 + 6 подборов), Коллисон (14), Богданович (11), Т. Янг (8 + 7 подборов), Сабонис (3 + 8 подборов) – старт; Лиф (17), Джеффернсон (8), Джозеф (7), Д. Янг (5), Стивенсон (4), Уилкинс (2), Пойтресс (0), Аникбогу (0).

Портленд: Макколлум (28 + 7 подборов), Лиллард (18 + 7 подборов + 7 передач), Амину (16 + 16 подборов), Нуркич (11 + 6 потерь), Харклесс (5) – старт; Тернер (17), Коннотон (8), Дэвис (7), Сваниган (2), Напьер (2), Коллинз (0), Лэйман (0).

Шарлотт – Атланта 109:91 (18:28, 31:28, 35:17, 25:18)

Шарлотт: Уокер (26 + 9 передач), Ховард (20 + 15 подборов + 6 потерь), Лэмб (15), Бэйкон (6 + 11 подборов), Уильямс (0) – старт; Камински (21 + 6 подборов), Грэм (9), Монк (6), О'Брайн (6 + 6 подборов), Стоун (0).

Атланта: Шредер (25), Принс (15 + 6 подборов), Дедмон (11 + 7 подборов), Бэйзмор (11 + 3 перехвата), Ильясова (0 + 6 подборов) – старт; Мускала (9), Бэббит (7), Коллинз (5), Белинелли (5), Дилэйни (3), Мэджет (0), Дорси (0), Бруссино (0).

Вашингтон – Детройт 115:111 (29:31, 29:34, 33:16, 24:30)

Вашингтон: Портер (28 + 9 подборов + 4 перехвата), Уолл (26 + 10 передач + 8 потерь), Бил (25 + 3 блок-шота), Гортат (10 + 9 подборов), Убре (4 + 7 подборов) – старт; Микс (9), Скотт (8), Маинми (5), Фрэйзер (0).

Детройт: Джексон (21 + 5 перехватов + 5 потерь), Брэдли (18 + 5 потерь), Харрис (15), Джонсон (10), Драммонд (9 + 12 подборов) – старт; Смит (12), Кеннард (11), Луэр (10), Гэллоуэй (5), Морлэнд (0).

Бруклин – Орландо 126:121 (29:27, 29:28, 31:36, 37:30)

Бруклин: Кэролл (17 + 8 подборов), Расселл (17 + 6 передач + 3 перехвата + 8 потерь), Холлис-Джефферсон (15 + 3 перехвата + 3 блок-шота), Крэбб (9), Мозгов (4 + 6 подборов) – старт; Букер (17 + 11 подборов), Динуидди (16), Харрис (10), ЛеВерт (9), Аллен (9), Эйси (3).

Орландо: Вучевич (41 + 12 подборов), Фурнье (22 + 9 подборов), Росс (11 + 6 подборов), Исаак (9), Пэйтон (4) – старт; Симмонс (10), Огастин (10), Хезонья (3), Бийомбо (3), Спейтс (3), Мак (3), Аффлало (2).

Миннесота – Юта 100:97 (19:16, 27:26, 24:23, 30:32)

Миннесота: Уиггинс (21), Таунс (20 + 10 подборов), Батлер (13 + 7 подборов + 5 перехватов), Тиг (10), Гибсон (4 + 8 подборов) – старт; Кроуфорд (17), Бьелица (10), Дженг (3), Мухаммад (2), Джонс (0).

Юта: Худ (20), Рубио (19 + 5 подборов + 10 передач), Фэйворс (16), Инглс (14), Гобер (10 + 13 подборов) – старт; Сефолоша (9), Джонсон (4), Юдо (3 + 3 блок-шота), Митчелл (2), Беркс (0).

Даллас – Сакраменто 88:93 (23:19, 23:27, 14:25, 28:22)

Даллас: Барнс (24), Новицки (10 + 9 подборов), Бареа (9 + 10 передач), Ноэл (7 + 6 подборов), Мэттьюз (0) – старт; Фарелл (14), Финни-Смит (14), Межри (4 + 3 блок-шота), Пауэлл (3), Клавелл (3).

Сакраменто: Хилл (21 + 5 потерь), Рэндолф (13 + 6 подборов), Хилд (13 + 6 подборов), Коули-Стайн (10 + 11 подборов), Джексон (2) – старт; Фокс (9 + 6 подборов + 10 передач), Темпл (8 + 6 подборов), Лабиссьер (8), Картер (6), Куфос (3).