"Монреаль" проиграл седьмой матч подряд, "Вашингтон" установил рекорд на старте сезона НХЛ

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге сстоялись очередные матчи регулярного чемпионата, где "Монреаль Канадиенс" проиграл в седьмой раз подряд в очень странном матче с "Анахайм Дакс", а "Вашингтон" победил "Детройт" и установил новый рекорд НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

"Канадиенс" со счетом 2:6 уступили в гостях "Анахайму" и потерпели седьмое поражение подряд. Нападающий Дерек Грант не забивал ни разу в предыдущих 92 матчах в НХЛ, но в пятницу он дважды поразил ворота Кэри Прайса.

Вообще это был очень странный матч. "Анахайм" выиграл первый период со счетом 3:0, перебросав соперника 21-7. Второй период остался за "Монреалем", который за 20 минут нанес по воротам Джона Гибсона рекордные в истории клуба 30 бросков. А Гибсон, отразив 28 из них, установил клубный рекорд по сэйвам за один период. В третьем периоде счет по броскам был равный (14-14), но "Дакс" забили три безответных гола.

"Монреаль" (1-6-1) нанес 51 бросок по воротам, но снова проиграл. С 1941 года "Канадиенс" так плохо еще ни разу не стартовали.

В свою очередь, "Вашингтон" на последней минуте третьего периода спасся в игре с "Детройтом", а затем вырвал победу в овертайме благодаря 10-му голу Александра Овечкина в сезоне. Капитан "Кэпиталз" в 20-й раз в карьере отличился в овертайме, обойдя Яромира Ягра и выйдя на первое место в истории НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ.

20 октября.

Нью-Джерси – Сан-Хосе – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 14 Карлссон (Хеед, Гертл), 0:2 – 25 Павелски (Торнтон, Браун), 0:3 – 38 Донской (Браун)

Баффало – Ванкувер – 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Бэйли (Окпосо, О′Райлли), 1:1 – 11 Гранлунд (Саттер, Дорсетт), 2:1 – 17 Айкел (Сканделла, Ристолайнен), 2:2 – 25 Дорсетт (Танев, Саттер), 2:3 – 28 Д.Седин (Виртанен, Х.Седин), 2:4 – 59 Дорсетт (дель Зотто, Гранлунд)

Детройт – Вашингтон – 3:4 (0:0, 1:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 24 Хелм (), 1:1 – 39 Бураковски (Уилсон, Орлов), 1:2 – 41 Бигл (Чейссон), 2:2 – 45 Татар (Грин, Ларкин), 3:2 – 52 Татар (Крунвалль, Зеттерберг), 3:3 – 58 Оши (Кузнецов, Бураковски), 3:4 – 61 Овечкин (Карлсон, Бэкстрем)

Флорида – Питтсбург – 3:4 (2:0, 0:3, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Макгинн (Трочек, Врбата), 2:0 – 5 Барков (Экблад, Йэндл), 2:1 – 22 Малкин (Летанг, Кессел), 2:2 – 22 Роуни (Кюнхакль), 2:3 – 31 Кросби (Кессел, Малкин), 3:3 – 49 Уигар (Юбердо, Пысик), 3:4 – 57 Шири (Шульц, Мяяття)

Виннипег – Миннесота – 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Лайне (Шайфли, Уилер), 2:0 – 9 Элерс (Бафлин, Энстрем), 2:1 – 19 Стюарт (Цукер), 2:2 – 30 Койву (Дабник, Цукер), 2:3 – 35 Фолиньо (Райлли), 3:3 – 39 Лайне (Бафлин, Шайфли), 4:3 – 53 Уилер (Труба, Коннор)

Анахайм – Монреаль – 6:2 (3:0, 0:2, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Расмуссен (Биекса, Мегна), 2:0 – 3 Грант (Монтур, Бошемен), 3:0 – 13 Верметт (Вагнер), 3:1 – 22 Байрон (Джорди Бенн, Алзнер), 3:2 – 37 Галлахер (Петри, Мете), 4:2 – 45 Монтур (Сильверберг, Биекса), 5:2 – 47 Грант (Ричи, Каше), 6:2 – 47 Вагнер (Верметт, Перри)