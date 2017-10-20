"Донбасс" обыграл эстонскую "Нарву" в матче хоккейного Континентального кубка

В пятницу в Риге стартовал групповой этап Континентального кубка, где донецкий "Донбасс" начал европейскую кампанию сезона-2017/18 с победы над эстонской "Нарвой", сообщает официальный сайт ХК "Донбасс".

С первых секунд игры дончане плотно захватили инициативу в игре, что вылилось в нервозность и удаление у игроков "Нарвы". Дончане, лидирующие в УХЛ по реализации большинства не сплоховали и здесь – долгий розыгрыш шайбы у борта закончился передачей на Кузьмика, и Сергей хладнокровно реализовал момент.

После открытия счета моменты у ворот Анатолия Сизова продолжили возникать, однако каждый раз на пути шайбы возникал вратарь, защитники или невезение. А вот у "Нарвы" проблем с реализацией не возникло – опасный момент у ворот Богдана Дьяченко закончился прострелом и точным броском Ильи Ильина. После этого оставшееся время в первом периоде дончане провели, пытаясь вновь выйти вперед, создавая при этом крайне опасные моменты, однако к голам они так и не привели - команды ушли на первый перерыв при счете 1:1.

Второй период прошел по уже знакомому сценарию: "Донбасс" много и красиво атаковал, нарвитяне – редко, но опасно огрызались. Однако за четыре минуты до конца второго периода постоянное давление дончан все же принесло плоды – третье звено "Донбасса" запрессинговало противника, на пятаке Сизова началась суматоха, наиболее расторопным в которой оказался Иван Савченко.

Заключительная двадцатиминутка началась как и стартовая – с удаления у "Нарвы". Однако на этот раз дончане забили не после долгого розыгрыша – Дмитрий Игнатенко броском от синей линии увеличил преимущество своей команды, однако нарвитяне отыгрались быстро, проведя молниеносную атаку – Богдан Дьяченко не сумел выручить партнеров. Тем не менее, матч завершился с преимуществом дончан в две шайбы - Иван Савченко оформил дубль, установив окончательный счет в матче.

Лучшими игроками матча в обеих командах стали голкиперы - Богдан Дьяченко и Анатолий Сизов.

Уже завтра дончане проведут вторую игру в группе В – на этот раз команде Сергея Витера будет противостоять местный "Курбадс".

"Донбасс" - "Нарва" - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 Кузьмик (Александров - больш.), 02:06, 1:1 Ильин (Анохин), 12:21, 2:1 Савченко (Коваленко), 35:51, 3:1 Игнатенко (Захаров - больш.), 44:37, 3:2 Ильин (Анохин, Сварогин), 45:39, 4:2 Савченко, 56:22.