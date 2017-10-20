"Тампа" переиграла "Коламбус и вышла в лидеры регулярного чемпионата НХЛ

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Тампа Бей Лайтнинг" со счетом 2:0 переиграла "Коламбус Блю Джекетс" благодаря трем россиянам, которые были признаны звездами матча, сообщает официальный сайт лиги.

Первая звезда - Михаил Сергачев, забивший оба гола команды. Для него они стали первыми в карьере. Вторая звезда - сделавший 43 сэйва вратарь Андрей Василевский, отыгравший матч на "ноль". Третья звезда - Никита Кучеров, который ассистировал обоим голам Сергачева, но не смог забить сам и продлить голевую серию на старте сезона до восьми матчей, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки. Тем не менее с 14 (8+6) очками он единолично возглавляет бомбардирскую гонку, на один балл опережая партнера по звену Стивена Стэмкоса.

"Лайтнинг" (6 побед, 1 ничья, 1 поражение) с 13 очками являются лучшей командой лиги. Это их лучшее начало сезона с чемпионата 2003-04 (7-0-1). В свою очередь, "Коламбус" в 1100-м матче Джона Торторелла в НХЛ не смог одержать пятую победу подряд.

В другом знаковом матче дня - дерби Нью-Йорка - "Рейнджерс" потерпели седьмое поражение в сезоне и пятое подряд, по буллитам (3:4) уступив дома "Айлендерс".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

19 октября.

Бостон – Ванкувер – 6:3 (4:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Дорсетт (Танев, дель Зотто), 1:1 – 3 Бьорк (Маршанд, Бержерон), 2:1 – 9 Бьорк (Макэвой, Крейчи), 3:1 – 9 Пастрняк (), 4:1 – 10 Крейчи (Агостино, Бержерон), 5:1 – 30 Маршанд (Бержерон, Бьорк), 5:2 – 36 Хорват (Босер, Берчи), 5:3 – 36 Ванек (дель Зотто, Ганье), 6:3 – 51 Бержерон (Маршанд, Пастрняк)

Рейнджерс – Айлендерс – 3:4 Б (1:2, 0:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Ли (Эберле, Пулок), 1:1 – 5 Деарнэ (Стаал, Шаттенкирк), 1:2 – 6 Нелсон (Лэдд), 1:3 – 21 Барзэл (Бэйли, де Хаан), 2:3 – 43 Зукарелло-Асен (Смит), 3:3 – 54 Хэйс (Макдона, Фаст)

Филадельфия – Нэшвилл – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 – 43 Сиссонс (Фиала)

Коламбус – Тампа-Бэй – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 17 Сергачев (Наместников, Кучеров), 0:2 – 35 Сергачев (Стэмкос, Кучеров)

Оттава – Нью-Джерси – 4:5 ОТ (1:2, 3:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 2 Хишир (Холл, Стэффорд), 1:1 – 2 Террис (Смит, Карлссон), 1:2 – 4 Хишир (Холл, Мур), 2:2 – 25 Брассар (Карлссон, Райан), 3:2 – 27 Берроуз (Хоффман, Карлссон), 4:2 – 35 Пайэтт (Пажо), 4:3 – 44 Палмиери (Холл), 4:4 – 55 Юханссон (Палмиери), 4:5 – 61 Мур (Хишир, Холл)

Чикаго – Эдмонтон – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 7 Кэйн (Кит, Рутта), 1:1 – 17 Марун (Ямамото, Макдэвид), 1:2 – 64 Летесту (Макдэвид, Клефбом)

Колорадо – Сент-Луис – 3:4 (1:0, 0:3, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 13 Керфут (Рантанен, Комфер), 1:1 – 20 Штястны (Пьетранжело, Тарасенко), 1:2 – 32 Шварц (Соботка, Пьетранжело), 1:3 – 33 Данн (Штястны), 2:3 – 44 Комо (Керфут, Уилсон), 2:4 – 49 Бортуццо (Блэйз, Соботка), 3:4 – 55 Керфут (Бэрри, Дюшен)

Калгари – Каролина – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 24 Скиннер (Макгинн, Райан), 0:2 – 41 Уильямс (Хэнифин, Скиннер), 1:2 – 56 Монахан (Ягр, Годро)

Аризона – Даллас – 4:5 (1:2, 1:0, 2:3)

Шайбы: 1:0 – 5 Степан (Келлер, Экман-Ларссон), 1:1 – 6 Бенн (), 1:2 – 7 Факса (Питлик), 2:2 –22 Степан (Демерс, Доми), 2:3 – 43 Джонс (), 3:3 – 46 Келлер (), 3:4 – 48 Сегин (Бенн, Клингберг), 3:5 – 57 Сегин (Клингберг, Бенн), 4:5 – 59 Келлер (Степан, Дворак).