"Кременчук" обыграл "Галицких Львов" в заключительном матче 12-го тура УХЛ

В Броварах завершился матч 12-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчук" принимал "Галицикх Львов" и обыграл соперника. сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:2.

Решающим в этом матче стал третий период игры. Первые две 20-минутки прошли в малорезультативной, упорной и равной борьбе. Команды в каждом из отрезков забивали по шайбе - 2:2.

В вот в заключительном третьем периоде судьбу матча решил точный бросок крменчужан. Севастьян Карпенко отлично остановил шайбу и после небольшой паузы сделал бросок по воротам. Вратарь команды из Новояворовска Иван Александров не смог спасти свою команду - 3:2.

Таким образом, после 12-ти туров регулярного чемпионата лидером турнирной таблицы остается донецкий "Донбасс" - 36 очков, далее идут "Белый Барс" из Белой Церкви (25), "Кременчук" (23), харьковское "Динамо" (15), "Галицкие Львы" (6) и броварские "Волки" (3).

Регулярный чемпионат УХЛ возобновится после паузы 25 октября.