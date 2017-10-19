"Лос-Анджелес" разгромил "Монреаль", "Чикаго" уступил "Сент-Луису" в матчах НХЛ
"Торонто" вышел в лидеры Восточной конференции, а "Лос-Анджелес" возглавил Западный дивизион.
Сегодня ночью в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные поединки регулярного первенства, сообщает официальный сайт турнира. "Лос-Анджелес Кингз" крупно обыграл "Монреаль Канадиенс" - 4 очка в матче заработал Кемпе (3 гола + 1 пас). "Сент-Луис" был сильнее "Чикаго", а "Торонто" обыграл "Детройт".
Торонто - Детройт 6:3 (4:1, 1:2, 1:0)
Шайбы: 05:56 Кадри 4 (Хэйнси) — 1:0; 06:39 Хьюман 3 (Райлли, Нюландер) — 2:0; 12:10 Зеттерберг 4 (Йенсен) — 2:1; 15:46 Мэттьюз 6 (Хьюман) — 3:1; 16:26 Браун 3 (Ван Римсдайк, Боргман) — 4:1; 27:02 Татар 1 (Ларкин, Йенсен) — 4:2; 28:36 Эрикссон 1 (Йенсен, Ларкин) — 4:3; 32:57 Райлли 1 (Бозак, Кадри — больш.) — 5:3; 56:52 Нюландер 2 (Мэттьюз, Гардинер) — 6:3.
Сент-Луис - Чикаго 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Шайбы: 04:46 Шварц 3 (Тарасенко, Бортуццо) — 1:0; 25:59 Шварц 4 (Аллен) — 2:0; 27:49 Тарасенко 5 — 3:0; 47:01 Бродзяк 1 (Апшолл, Парейко) — 4:0; 54:47 Паник 4 (Кит, Кэйн — больш.) — 4:1; 56:07 Хартман 3 (Дэбринкет, Сибрук — больш.) — 4:2; 59:08 Шварц 5 (Парейко) — 5:2.
Лос-Анджелес - Монреаль 5:1 (1:1, 0:0, 4:0)
Шайбы: 10:31 Байрон 1 (Дано, Шоу) — 0:1; 17:12 Каммалери 1 (Маззин, Фантенберг — больш.) — 1:1; 47:34 Кемпе 1 (Льюис, Каммалери) — 2:1; 50:17 Каммаллери 2 (Кемпе, Тоффоли) — 3:1; 56:42 Кемпе 2 (Пирсон, Льюис) — 4:1; 58:24 Кемпе 3 (Каммалери) — 5:1.
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Торонто Мэйпл Лифс – 12 очков/7 матчей
2. Тампа-Бэй Лайтнинг – 11/7
3. Коламбус Блю Джекетс – 10/6
4. Нью-Джерси Дэвилз – 10/6
5. Питтсбург Пингвинз – 9/7
6. Филадельфия Флайерз – 8/6
7. Оттава Сенаторз – 8/6
8. Детройт Ред Уингз – 8/7
9. Вашингтон Кэпиталз – 7/7
10. Каролина Харрикейнз – 5/4
11. Нью-Йорк Айлендерс – 5/6
12. Флорида Пантерз – 4/5
13. Бостон Брюинз – 4/5
14. Баффало Сэйбрз – 4/7
15. Нью-Йорк Рейнджерс – 3/7
16. Монреаль Канадиенс – 3/7
Западная конференция
1. Лос-Анджелес Кингз – 11/6
2. Вегас Голден Найтс – 10/6
3. Сент-Луис Блюз – 10/7
4. Чикаго Блэкхоукс –9/7
5. Калгари Флэймз – 8/6
6. Колорадо Эвеланш – 8/7
7. Нэшвилл Предаторз – 7/6
8. Даллас Старз – 6/6
9. Виннипег Джетс – 6/6
10. Ванкувер Кэнакс – 5/5
11. Анахайм Дакс – 5/6
12. Миннесота Уайлд – 4/4
13. Сан-Хосе Шаркс – 4/5
14. Эдмонтон Ойлерз – 2/5
15. Аризона Койотс – 1/6