"Лос-Анджелес" разгромил "Монреаль", "Чикаго" уступил "Сент-Луису" в матчах НХЛ

"Торонто" вышел в лидеры Восточной конференции, а "Лос-Анджелес" возглавил Западный дивизион.

Сегодня ночью в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные поединки регулярного первенства, сообщает официальный сайт турнира. "Лос-Анджелес Кингз" крупно обыграл "Монреаль Канадиенс" - 4 очка в матче заработал Кемпе (3 гола + 1 пас). "Сент-Луис" был сильнее "Чикаго", а "Торонто" обыграл "Детройт". Торонто - Детройт 6:3 (4:1, 1:2, 1:0) Шайбы: 05:56 Кадри 4 (Хэйнси) — 1:0; 06:39 Хьюман 3 (Райлли, Нюландер) — 2:0; 12:10 Зеттерберг 4 (Йенсен) — 2:1; 15:46 Мэттьюз 6 (Хьюман) — 3:1; 16:26 Браун 3 (Ван Римсдайк, Боргман) — 4:1; 27:02 Татар 1 (Ларкин, Йенсен) — 4:2; 28:36 Эрикссон 1 (Йенсен, Ларкин) — 4:3; 32:57 Райлли 1 (Бозак, Кадри — больш.) — 5:3; 56:52 Нюландер 2 (Мэттьюз, Гардинер) — 6:3. Сент-Луис - Чикаго 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) Шайбы: 04:46 Шварц 3 (Тарасенко, Бортуццо) — 1:0; 25:59 Шварц 4 (Аллен) — 2:0; 27:49 Тарасенко 5 — 3:0; 47:01 Бродзяк 1 (Апшолл, Парейко) — 4:0; 54:47 Паник 4 (Кит, Кэйн — больш.) — 4:1; 56:07 Хартман 3 (Дэбринкет, Сибрук — больш.) — 4:2; 59:08 Шварц 5 (Парейко) — 5:2. Лос-Анджелес - Монреаль 5:1 (1:1, 0:0, 4:0) Шайбы: 10:31 Байрон 1 (Дано, Шоу) — 0:1; 17:12 Каммалери 1 (Маззин, Фантенберг — больш.) — 1:1; 47:34 Кемпе 1 (Льюис, Каммалери) — 2:1; 50:17 Каммаллери 2 (Кемпе, Тоффоли) — 3:1; 56:42 Кемпе 2 (Пирсон, Льюис) — 4:1; 58:24 Кемпе 3 (Каммалери) — 5:1. Турнирное положение в конференциях Восточная конференция 1. Торонто Мэйпл Лифс – 12 очков/7 матчей 2. Тампа-Бэй Лайтнинг – 11/7 3. Коламбус Блю Джекетс – 10/6 4. Нью-Джерси Дэвилз – 10/6 5. Питтсбург Пингвинз – 9/7 6. Филадельфия Флайерз – 8/6 7. Оттава Сенаторз – 8/6 8. Детройт Ред Уингз – 8/7 9. Вашингтон Кэпиталз – 7/7 10. Каролина Харрикейнз – 5/4 11. Нью-Йорк Айлендерс – 5/6 12. Флорида Пантерз – 4/5 13. Бостон Брюинз – 4/5 14. Баффало Сэйбрз – 4/7 15. Нью-Йорк Рейнджерс – 3/7 16. Монреаль Канадиенс – 3/7 Западная конференция 1. Лос-Анджелес Кингз – 11/6 2. Вегас Голден Найтс – 10/6 3. Сент-Луис Блюз – 10/7 4. Чикаго Блэкхоукс –9/7 5. Калгари Флэймз – 8/6 6. Колорадо Эвеланш – 8/7 7. Нэшвилл Предаторз – 7/6 8. Даллас Старз – 6/6 9. Виннипег Джетс – 6/6 10. Ванкувер Кэнакс – 5/5 11. Анахайм Дакс – 5/6 12. Миннесота Уайлд – 4/4 13. Сан-Хосе Шаркс – 4/5 14. Эдмонтон Ойлерз – 2/5 15. Аризона Койотс – 1/6

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