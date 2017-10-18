Броварские "Волки" обыграли "Галицких Львов" в матче УХЛ

В Броварах завершился матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Волки" обыграли "Галицких Львов", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 8:4.

Судьба матча была рещена во втором периоде. Если первый 20-минутный игровой отрезок завершился вничью - 2:2, то затем хозяева поля выиграли второй период (5:1) и без труда довели игру в третьем - 1:1.

ХК "Волки" Бровары - Галицкие Львы Новояворовск - 8:4

2:2 | 5:1 | 1:1

Шайбы: 1:0 Омельченко (Черниченко, Черемнов), 04:19. 1:1 Чобанян (Толстушко - больш.), 10:20. 2:1 Курпич (Овчинников, Шапиро), 14:40. 2:2 Абаджян (Кизло, Панченко), 16:57. 3:2 Черемнов (Омельченко, Привалихин), 21:09. 4:2 Овчинников (Шапиро, Милинский), 22:33. 4:3 Генералов (Толстушко, Чобанян - больш.), 25:26. 5:3 Шелестун (Пуголовкин), 29:02. 6:3 Черемнов (Привалихин), 36:10. 7:3 Шелестун (Носко), 39:35. 7:4 Муртищев (Чиканцев), 51:43. 8:4 Носко (Мкртчян, Черемнов), 54:14.