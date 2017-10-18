"Питтсбург" одолел в овертайме "Рейнджерс", победы одержали "Даллас" и "Вегас" в матчах НХЛ

В ночь на среду в США и Канаде состоялись очередные матчи регулярного первенства НХЛ, сообщает официальный сайт соревнований. "Питтсбург" в овертайме одолел "Рейнджерс" благодаря шайбе Малкина, а в противостоянии "Нью-Джерси" и "Тампы Бэй" победитель определился лишь в серии буллитов. Также очередную победу одержал "Вегас".

Рейнджерс – Питтсбург – 4:5 ОТ (0:2, 3:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Кессел (Коул, Малкин), 0:2 – 13 Хагелин (Мяяття), 1:2 – 26 Деарнэ (Шаттенкирк, Миллер), 2:2 – 27 Бучневич (Зукарелло-Асен, Зибанежад), 3:2 – 28 Миллер (Деанджело, Макдона), 3:3 – 38 Хернквист (Малкин, Кессел), 4:3 – 48 Грабнер ( Миллер, Деарнэ), 4:4 – 59 Кросби (Малкин, Хернквист), 4:5 – 61 Малкин (Кессел)

Филадельфия – Флорида – 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 21 Кутюрье (Жиру, Ворачек), 2:0 – 27 Гостисбеер (Хегг, Симмондс), 3:0 – 33 Жиру (Гостисбеер, Филппула), 4:0 – 36 Уис (Конекны, Патрик), 4:1 – 56 Макгинн (Врбата, Бьюгстэд), 5:1 – 58 Филппула

Вашингтон – Торонто – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 45 Браун (Райлли), 0:2 – 59 Кадри (Хайман, Райлли)

Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 5:4 Б (3:2, 0:2, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Стэффорд (Бутчер, Хишир), 1:1 – 7 Наместников (Стэмкос, Кучеров), 1:2 – 12 Палат (Сергачев, Джонсон), 2:2 – 16 Палмиери (Хенрик, Холл), 3:2 – 19 Гиббонс (Вуд, Сантини), 3:3 – 34 Кучеров (Сергачев, Стэмкос), 3:4 – 37 Стэмкос (Гурде), 4:4 – 55 Стэффорд (Сиверсон, Хишир)

Оттава – Ванкувер – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 15 Босер (дель Зотто, Бурмистров), 0:2 – 36 Бурмистров (Берчи, Босер), 0:3 – 55 Ванек

Нэшвилл – Колорадо – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 24 Маккиннон (Рантанен, Бэрри), 1:1 – 27 Арвидссон (Емелин, Форсберг), 2:1 – 33 Йоси (Форсберг, Арвидссон), 3:1 – 39 Сиссонс (Смит, Йоси), 4:1 – 44 Уотсон (Емелин)

Виннипег – Коламбус – 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 20 Эткинсон (Веннберг, Панарин), 0:2 – 30 Фолиньо, 1:2 – 32 Коннор (Уилер, Шайфли), 1:3 – 33 Джонсон (Андерсон, Дубински), 1:4 – 38 Седлак, 1:5 – 52 Веренски (Калверт, Джонс), 2:5 – 58 Армия (Бафлин)

Даллас – Аризона – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Факса (Янмарк-Нюлен), 2:0 – 30 Хэмьюс (Факса, Питлик), 2:1 – 34 Демерс (Дюклер, Доми), 3:1 – 59 Радулов (Хэмьюс, Сегин)

Эдмонтон – Каролина – 3:5 (0:3, 1:0, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Терявяйнен (Уильямс, Слэвин), 0:2 – 4 Терявяйнен (Дж.Стаал, Фолк), 0:3 – 18 Линдхольм (Фолк, Дж.Стаал), 1:3 – 37 Летесту (Макдэвид, Ямамото), 1:4 – 44 Дж.Стаал, 2:4 – 45 Строум (Рассел, Йокинен), 3:4 – 48 Лучич (Нюджент-Хопкинс, Строум), 3:5 – 50 Слэвин (Уильямс, Дж.Стаал)

Вегас – Баффало – 5:4 ОТ (1:1, 2:0, 1:3, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 6 О′Райлли (Кэйн, Болье), 1:1 – 14 Линдберг (Карлссон, Смит), 2:1 – 26 Так (Лайпсик, Энгелланд), 3:1 – 38 Смит (Миллер, Хант), 4:1 – 43 Перрон (Икин, Нил), 4:2 – 50 О′Райлли (Айкел, Кэйн), 4:3 – 58 Райнхарт (Поминвилл, Ристолайнен), 4:4 – 59 Кэйн (Поминвилл, Айкел), 5:4 – 63 Перрон (Нил, Сбиса)

Сан-Хосе – Монреаль – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Кутюр (Браун, Гертл), 1:1 – 4 Друэн (Алзнер, Лехконен), 2:1 – 20 Павелски (Бернс, Лабанк), 3:1 – 28 Гертл (Кутюр, Торнтон), 3:2 – 30 Уэбер (Друэн, Мете), 4:2 – 33 Кутюр (Хеед, Павелски), 5:2 – 59 Торнтон (Влэшик, Кутюр)