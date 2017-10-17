"Тампа" одержала пятую победу в шести матчах нового сезона НХЛ

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге состоялся единственный матча, в котором "Тампа" со счетом 3:2 в гостях переиграла "Детройт", одержала пятую победу в шести встречах и с 10 очками является пока самой успешной командой сезона, сообщает официальный сайт лиги.

Никита Кучеров оформил дубль, в том числе забил победный гол в третьем периоде при счете 2:2. Российский форвард стал четвертым за 30 лет игроком, которому удалось отличиться в первых шести играх сезона. С семью голами он занимает второе место в списке снайперов, уступая только своему соотечественнику Александру Овечкину (девять).

"Когда работаешь над своей игрой, то становишься лучше, - сказал тренер "Лайтнинг" Джон Купер. - Он забил 30 голов. Потом он забил 40. Но он не стоит на месте, а говорит, что хочет забить 50. Такое рвение очень нравится, но оно не дается просто так. Над этим надо много работать".

Свой первый гол в матче Кучеров забил резким кистевым броском при игре в большинстве, поразив ближний верхний угол.

"Тампа" повела в счете 2:0 к середине первого периода. Счет открыл отличившийся в меньшинстве Тайлер Джонсон. Во втором периоде "Ред Уингз" сравняли счет благодаря Джастину Абделькадеру, который реализовал штрафной бросок, и Майку Грину. Победную шайбу Кучеров забросил на второй минуте третьего периода. Василевский оставшиеся броски отразил и стал второй звездой игрового дня.

Детройт – Тампа-Бэй – 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Джонсон (), 0:2 – 10 Кучеров (Стэмкос, Хедман), 1:2 – 22 Абделькадер (), 2:2 – 36 Грин (Татар, Абделькадер), 2:3 – 41 Кучеров (Наместников, Стэмкос)