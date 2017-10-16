"Донбасс" уверенно обыграл "Белый Барс", а "Кременчук" дожал "Динамо" в матчах УХЛ

В Украинской хоккейной лиге в понедельник состоялись два поединка регулярного чемпионата.

В первом матче игрового дня "Кременчук" дома справился с "Динамо" (Харьков), не дав сопернику навязать борьбу за третье место в турнирной таблице.

В центральном матче дня встречались первая и вторая команды чемпионата — "Донбасс" и "Белый Барс". Острой борьбы не получилось, сообщает Sport Arena. Все, на что хватило "Барсов" - забросить две шайбы уже после того, получили в свои ворота шесть.

ХК Кременчук — Динамо Харьков 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)

Шайбы: 03:47 Чернышенко (Красильников) — 1:0; 10:14 Красильников (Грицких, Кривошапкин) — 2:0; 15:10 Чердак (меньш.) — 2:1; 21:10 Красильников (Гриценко, Кривошапкин) — 3:1; 41:40 Праведный (Худяков) — 3:2; 49:29 Гриценко (Красильников, Бойков — больш.) — 4:2; 51:49 Гриценко (Грицких, Кривошапкин — меньш.) — 5:2; 52:58 Поддубный (Чердак, Куликов — больш.) — 5:3

Донбасс — Белый Барс 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)

Шайбы: 01:19 Фирсов (Ворона, Григорьев) — 1:0; 08:47 Свищев (Новиков) — 2:0; 22:23 Ворона (Свищев, Александров) — 3:0; 24:11 Коренчук (п.в.) — 4:0; 48:10 Костиков (Игнатенко, Захаров) — 5:0; 48:46 Коренчук (Александров, Жовнир — больш.) — 6:0; 36:20 Тимченко (Ядловский, Ромащенко — больш.) — 6:1; 55:01 Куцевич (Тимченко, Герцик) — 6:2