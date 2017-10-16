"Вегас" в НХЛ одержал победу над "Бостоном", "Лос-Анджелес" дожал "Нью-Йорк Айлендерс"

В ночь на понедельник в НХЛ состоялись три игры, сообщает официальный сайт соревнований. Очередную победу одержал "Вегас", который на этот раз со счетом 3:1 одолел "Бостон". "Лос-Анджелес Кингс" добыли минимальную победу над "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:2.

Вегас – Бостон – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 34 Так, 2:0 – 37 Шипачев (Энгелланд, Так), 2:1 – 59 Пастрняк (Макэвой, Маршанд), 3:1 – 59 Линдберг (Карлссон)

Анахайм – Баффало – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Бэйли (Ларссон, Болье), 1:1 – 35 Вагнер (Мэнсон, Верметт), 1:2 – 39 Пулио, 1:3 – 59 Ларссон (О′Райлли)

Лос-Анджелес – Айлендерс – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 12 Копитар (Браун, Даути), 1:1 – 28 Бэйли (Лэдд, Барзэл), 2:1 – 31 Маззин (Тоффоли, Фантенберг), 3:1 – 45 Даути (Копитар), 3:2 – 54 Сизикас (Хики, Клаттербак)