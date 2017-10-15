"Филадельфия" в НХЛ разгромила "Вашингтон", "Чикаго" лишь в овертайме одолел "Нэшвилл"

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи. "Монреаль" на последней минутe основного времени уступил на своей площадке "Торонто" - 3:4. Эта же минута стала решающей в супертриллере "Миннесоты" и "Коламбуса" (5:4 - в пользу "Блю Джекетс").

А во встрече "Чикаго" и "Нэшвилла" победитель определился в овертайме. Гол Саада принес успех "Чикаго" - 2:1, сообщает официальный сайт лиги.

Самый крупный счет был зафиксирован в поединке "Филадельфии" и "Вашингтона": хозяева забросили 8 шайб в ворота столичной команды.

Виннипег – Каролина – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 13 Литтл (Лайне, Элерс), 1:1 – 15 Скиннер (Уильямс, Хэнифин), 2:1 – 46 Элерс (Бафлин, Уилер).

Монреаль – Торонто – 3:4 (2:2, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Петри (Лехконен, Друэн), 1:1 – 7 ван Римсдайк, 1:2 – 8 Мэттьюс, 2:2 – 16 Гальченюк (Юдон), 3:2 – 31 Друэн (Алзнер), 3:3 – 32 Марло (Кадри), 3:4 – 60 Мэттьюс (В. Нюландер).

Тампа-Бэй – Сент-Луис – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 28 Джонсон (Пойнт, Сергачев), 2:0 – 46 Кучеров (Стэмкос, Наместников), 2:1 – 56 Тарасенко (Шенн, Шварц).

Рейнджерс – Нью-Джерси – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 25 Нэш (Деарнэ), 1:1 – 30 Хенрик (Гиббонс), 1:2 – 36 Вуд (Бутчер, Лавджой), 1:3 – 41 Стэффорд (Хишир, Бутчер), 2:3 – 59 Шаттенкирк (Миллер).

Филадельфия – Вашингтон – 8:2 (2:1, 3:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 7 Кутюрье (Жиру, Ворачек), 1:1 – 9 Врана (Карлсон, Кузнецов), 2:1 – 18 Лоутон, 3:1 – 23 Симмондс (Гостисбеер, Ворачек), 4:1 – 30 Жиру (Ворачек, Кутюрье), 4:2 – 30 Бэкстрем (Орпик, Оши), 5:2 – 37 Филппула (Симмондс, Уил), 6:2 – 48 Лоутон (Проворов), 7:2 – 49 Кутюрье (Гостисбеер, Жиру), 8:2 – 55 Жиру (Гостисбеер, Мэннинг).

Питтсбург – Флорида – 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Кросби (Летанг, Кессел), 1:1 – 25 Юбердо (Дадонов), 2:1 – 26 Маккегг (Кюнхакль), 2:2 – 28 Юбердо (Йэндл, Дадонов), 3:2 – 33 Хернквист (Раст, Мяяття), 4:2 – 41 Кросби (Шири, Летанг), 4:3 – 46 Экблад (Макгинн, Трочек).

Даллас – Колорадо – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 20 Бенн (Сегин), 2:0 – 39 Сегин (Бенн, Шор), 2:1 – 41 Дюшен (Уилсон, Бэрри), 3:1 – 59 Линделль (Джонс, Шор).

Миннесота – Коламбус – 4:5 (1:1, 2:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 15 Э.Стаал (Дамба, Стюарт), 1:1 – 16 Веренски (Панарин, Веннберг), 2:1 – 22 Эннис (Сутер, Сперджен), 3:1 – 25 Ферраро (Митчелл), 3:2 – 27 Савар (Фолиньо, Бьоркстранн), 4:2 – 41 Эннис (Сутер, Койву), 4:3 – 42 Эткинсон (Панарин, Джонсон), 4:4 – 56 Андерсон (Калверт, Савар), 4:5 – 60 Веннберг (Джонс, Панарин).

Чикаго – Нэшвилл – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 38 Форсберг (Суббан, Хартнелл), 1:1 – 54 Шарп (Фрэнсон, Хэйден), 2:1 – 63 Саад (Кит, Кэйн).

Аризона – Бостон – 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 15 Кемпе (Шенн, Дюклер), 1:1 – 16 Пастрняк (Карло, Хара), 1:2 – 21 Дебраск (Макэвой, Крейчи), 1:3 – 25 Хара (Пастрняк, Маршанд), 1:4 – 36 Маршанд (МакКуайд, Хара), 1:5 – 56 Шаллер (Курали, Хейнен), 2:5 – 56 Экман-Ларссон (Степан, Демерс), 2:6 – 58 Бьорк (Дебраск, Хейнен).

Ванкувер – Калгари – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 11 Джиордано (Брауэр, Хэмилтон), 1:1 – 17 Дорсетт (дель Зотто, Бурмистров), 1:2 – 30 Хэмоник (Монахан, Фролик), 1:3 – 37 Хэмилтон, 1:4 – 50 Годро (Броди, Ягр), 2:4 – 50 Босер (Пулио, Берчи), 2:5 – 51 Хэмилтон (Ткачак).

Эдмонтон – Оттава – 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 6 Хоффман (Фанюф, Пайэтт), 0:2 – 9 Брассар (Шабо, Стоун), 0:3 – 23 Хоффман (Берроуз, Террис), 0:4 – 41 Террис (Стоун, Смит), 0:5 – 43 Уайдман (Смит, Хоффман), 0:6 – 48 Террис (Кондон), 1:6 – 51 Ларссон (Ямамото, Макдэвид).

Лос-Анджелес – Баффало – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 15 Гиргенсонс (Маккейб, Айкел), 1:1 – 27 Браун (Даути, Картер), 2:1 – 47 Тоффоли (Фантенберг, Маззин), 2:2 – 49 Айкел (Поминвилл, Кэйн), 3:2 – 58 Даути (Копитар, Мартинес), 4:2 – 59 Пирсон (Картер, Тоффоли).

Сан-Хосе – Айлендерс – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Лабанк (Влэшик, Бедкер), 1:1 – 17 Ли (Пелек, Эберле), 1:2 – 26 Нелсон (де Хаан, Хо-Сэнг), 1:3 – 58 Клаттербак (Сизикас, Кулемин).