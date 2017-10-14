"Донбасс" разгромил "Волков", "Динамо" обыграло "Львов" в матчах УХЛ

В Дружковке и Новояворовске состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в которых "Донбасс" разгромил броварских "Волков", а "Галицкие Львы" уступили харьковскому "Динамо", сообщает официальный сайт соревнований.

Игра в Дружковке завершилась разгромом "волков", которые на 9 голов соперника ответили лишь одним.

В свою очередь, в Новояворовске было забито 10 голов, но в пропорции 4:6.

УХЛ, 2017/18. Регулярный чемпионат

"Галицкие Львы" Новояворовск - МХК "Динамо" Харьков - 4:6

1:1 | 1:2 | 2:3

Шайбы: 1:0 Артемьев (Черня - больш.), 04:24. 1:1 Худяков (Сиротенко, Праведный), 07:29. 1:2 Худяков (Праведный, Сиротенко), 22:22. 2:2 Толстушко (Генералов, Дворник), 28:57. 2:3 Праведный (Сиротенко, Худяков), 31:53. 2:4 Чердак (Олейник, Поддубный), 41:56. 3:4 Дворник (Толстушко, Генералов - больш.), 48:34. 3:5 Максименко (Чердак), 50:17. 4:5 Дворник (Чобанян), 55:13. 4:6 Чердак, 59:02.

"Донбасс" Донецк - ХК "Волки" Бровары - 9:1

5:0 | 2:1 | 2:0

Шайбы: 1:0 Луговой (Коренчук), 04:23. 2:0 Коваленко (Игнатенко - больш.), 09:50. 3:0 Савченко (Коваленко), 12:10. 4:0 Савченко (Новиков, Коваленко), 16:22. 5:0 Мостовой (Свищев, Ворона), 18:09. 6:0 Коренчук (Александров), 32:45. 7:0 Савченко (Коваленко), 38:20. 8:0 Влад (Жовнир), 47:40. 8:1 Шапиро (Овчинников), 57:34. 9:1 Савченко (Коваленко, Шпак), 58:15.