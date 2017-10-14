Дебютант НХЛ "Вегас" и "Нью-Джерси" проиграли впервые в сезоне

В ночь на субботу в Национальной хккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата, в которых первые поражения в сезоне потерпели "Вегас" и "Нью-Джерси Девилз", сообщает официальный сайт лиги.

"Голден Найтс" несколько часов оставались единственной непобежденной командой лиги и имели хороший шанс выиграть в четвертый раз подряд. После двух периодов "Вегас" вел у "Детройта" со счетом 3:2, однако в третьем получил четыре безответные шайбы в свои ворота и проиграл - 3:6.

Читайте также"Вегас" стал первым дебютантом в истории НХЛ, начавшим сезон с трех побед подрядГлавным героем встречи стал Хенрик Зеттерберг, набравший 4 (1+3) очка. Ну а "Ред Уингз" и сами здорово начали, выиграв четыре встречи из пяти. Нападающий Джеймс Нил забил в четвертом матче подряд, став первым в современной эре НХЛ (с сезона 1967-68) игроком, кому удалось отличиться в первых четырех встречах новой команды. Вратарь "Голден Найтс" Марк-Андре Флери провел первый неудачный матч, пропустив 6 шайб с 27 бросков.

Чуть ранее гол и три передачи Никласа Бэкстрема, дубль и передача Ти-Джея Оши, две передачи Евгения Кузнецова и два (1+1) очка Александра Овечкина помогли "Вашингтону" нанести "Нью-Джерси" первое поражение в сезоне (5:2).

НХЛ. Регулярный чемпионат.

13 октября.

Нью-Джерси – Вашингтон – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 14 Оши (Бэкстрем); 0:2 – 28 Овечкин (Карлсон, Бэкстрем); 1:2 – 36 Холл (Бутчер, Палмиери); 1:3 – 39 Врана (Смит-Пелли, Кузнецов); 2:3 – 40 Палмиери (Мур, Сиверсон); 2:4 – 45 Оши (Кузнецов, Бэкстрем); 2:5 – 47 Бэкстрем (Оши, Овечкин).

Коламбус – Рейнджерс – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 14 Хэйс; 1:1 – 39 Джонс (Веннберг, Веренски); 2:1 – 47 Панарин (Веренски, Джонс); 3:1 – 59 Седлак (Мюррей).

Колорадо – Анахайм – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 11 Ландескуг (Андригетто, Рантанен); 1:1 – 42 Монтур (Шоу, Кольяно); 2:1 – 54 Бэрри (Андригетто, Рантанен); 3:1 – 59 Задоров.

Калгари – Оттава – 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

Шайбы: 0:1 – 19 Сиси (Томпсон, Пайэтт); 0:2 – 38 Брассар (Райан, Стоун); 0:3 – 41 Хоффман (Террис, Сиси); 0:4 – 45 Стоун (Брассар, Боровецки); 0:5 – 47 Дзингел (Террис, Шабо); 0:6 – 56 Уайдман (Смит, Террис).

Вегас – Детройт – 3:6 (0:1, 3:1, 0:4)

Шайбы: 0:1 – 1 Нюквист (Дэйли, Зеттерберг); 1:1 – 28 Маршессо (Смит); 1:2 – 34 Зеттерберг (Дженсен, Хелм); 2:2 – 35 Нил (Икин, Перрон); 3:2 – 36 Хаула (Лайпсик, Сбиса); 3:3 – 44 Манта (Нюквист, Зеттерберг); 3:4 – 47 Нильсен (Манта, Манта, Зеттерберг, Зеттерберг); 3:5 – 50 Нюквист (Манта); 3:6 – 54 Гленденинг (Ларкин, Абделькадер).