"Белый Барс" обыграл "Кременчук" в матче Украинской хоккейной лиги
21:34, 13 октября 2017Хоккей
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Игра завершилась со счетом 6:2.
"Белый Барс" взял реванш за поражение двухдневной давности от "Кременчука" / uhl.com.ua
В Белой Церкви завершился матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Белый Барс" обыграл "Кременчук" сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 6:2.
Гости из Кременчуга открыли счет уже на 38-й секунде игры, но затем пропустили 5 голов подряд. И только в середине третьего периода они сумели забить свой второй гол. После чего еще однажды пропустили.
Хет-трик в этом матче на счету Кирилла Бондаренко.
Таким образом, команда из Белой Церква набрала 25 очков и на 5 баллов отстает от лидера турнира донецкого "Донбасса" - 30.
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