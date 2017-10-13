"Белый Барс" обыграл "Кременчук" в матче Украинской хоккейной лиги

В Белой Церкви завершился матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Белый Барс" обыграл "Кременчук" сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:2.

Гости из Кременчуга открыли счет уже на 38-й секунде игры, но затем пропустили 5 голов подряд. И только в середине третьего периода они сумели забить свой второй гол. После чего еще однажды пропустили.

Хет-трик в этом матче на счету Кирилла Бондаренко.

Таким образом, команда из Белой Церква набрала 25 очков и на 5 баллов отстает от лидера турнира донецкого "Донбасса" - 30.