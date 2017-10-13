Сегодня стартует чемпионат Украины по хоккею среди женщин

13 октября начинается Чемпионат Украины по хоккею с шайбой среди женщин в сезоне 2017-2018 годов, сообщили УНИАН в Федерации хоккея Украины, которая является организатором турнира.

Одной из задач проведения национального первенства этого сезона является привлечение молодых игроков. В частности, в составе каждой из команд должны выступать минимум 4 игрока в возрасте от 15 до 25 лет. Благодаря наличию молодых спортсменок возрастет скорость и качество игры, что позволит в дальнейшем увеличить конкурентоспособность будущей национальной женской сборной команды Украины.

В чемпионате примут участие пять команд. Это прошлогодние чемпионы Украины – ХК «Королевы Днепра» (Днепр), серебряные призеры – ХК «Украиночка» (Киев), бронзовые призеры – ХК «Пантеры» (Харьков), ХК «Днепровские Белки» (Днепр) и ХК «Лавина» (Кременчуг). Общее количество заявленных к участию игроков составила 100 женщин.

Читайте такжеВ Украине впервые состоится чемпионат по хоккею среди женских командЧемпионат пройдет в два этапа. Первый этап будет сыгран по туровой системе (общее количество туров – пять). В каждом туре примут участие четыре команды, одна команда будет отдыхать. Таким образом, каждая команда примет участие в четырех турах. В рамках игрового тура команды проведут по три встречи. Четыре лучшие команды по итогам первого этапа попадут во второй этап – Финал четырех. Имя чемпиона Украины по хоккею среди женских команд страна узнает 11 марта 2018 года.

«Проведение чемпионата Украины среди женщин – это весомый шаг на пути популяризации этого вида спорта. В течение первого чемпионата был заметен значительный прогресс в действиях участников соревнования. Сейчас все команды-участницы профессионально подходят к организации тренировочных занятий и проведению матчей. Поэтому убежден, что болельщиков ждет настоящее спортивное зрелище высокого качества», – заявил президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин.

Каждая команда сможет иметь в своем составе не более четырех иностранных игроков. При этом по предварительным заявкам в чемпионате выступят представительницы Канады, США, Латвии, Молдовы и России.

Организатором чемпионата является Федерация хоккея Украины. Непосредственный контроль за проведением соревнования осуществляет женский комитет Федерации.