"Сент-Луис" потерпел первое поражение в пяти матчах нового сезона НХЛ

В ночь на пятницу состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, где "Сент-Луис Блюз" потерпел первое поражение в сезоне, уступив "Флориде Пантерс", сообщает официальный сайт лиги.

"Блюз" провели невзрачный матч против "Флориды", в котором уступили со счетом 2:5.

Вратарь "Пантерс" Роберто Луонго сделал 37 сэйвов, одержал 454-ю победу в карьере и сравнялся с Кертисом Джозефом на четвертом месте в списке самых успешных голкиперов в истории. До занимающего третье место Эда Белфура ему осталось выиграть 30 раз. Первой звездой встречи был назван защитник "Флориды" Иэн Маккошен, забросивший первую шайбу в карьере.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

12 октября.

Флорида – Сент-Луис – 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 21 Маккошен (Бьюгстэд, Брикли), 1:1 – 21 Штястны (Пьетранжело, Тарасенко), 2:1 – 22 Трочек (Сивиур), 3:1 – 27 Макканн (Экблад, Врбата), 4:1 – 43 Экблад (Барков, Юбердо), 5:1 – 54 Бьюгстэд (Брикли, Макканн), 5:2 – 58 Данн (Пьетранжело, Апшолл).

Тампа-Бэй – Питтсбург – 5:4 (2:1, 3:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Куку (Строльман, Куниц), 1:1 – 13 Гюнцель (Раст, Летанг), 2:1 – 19 Хедман (Кучеров, Киллорн), 3:1 – 23 Стэмкос (Киллорн, Наместников), 3:2 – 28 Шири (Ниеми, Руэдел), 4:2 – 29 Кучеров (Киллорн, Коберн), 4:3 – 34 Раст (Мяяття, Гюнцель), 5:3 – 37 Куку (Джонсон, Киллорн), 5:4 – 50 Ханвик (Кессел, Маккегг).

Нэшвилл – Даллас – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 8 Бенн (Клингберг, Спецца), 1:1 – 23 Жирар (Маклауд, Суббан), 2:1 – 26 Форсберг (Джохансен, Жирар), 3:1 – 55 Арвидссон (Форсберг), 4:1 – 58 Суббан.

Чикаго – Миннесота – 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)

Шайбы: 0:1 – 39 Э.Стаал (Койл), 1:1 – 48 Хартман (Керо, Кэйн), 1:2 – 50 Стюарт (Цукер), 1:3 – 52 Цукер (Райлли, Каллен), 1:4 – 55 Стюарт (Сперджен, Эннис), 1:5 – 57 Койву (Куинси, Эрикссон Эк), 2:5 – 59 Тэйвс (Хартман, Форслинг).

Аризона – Детройт – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 26 Келлер (Доми, Степан); 1:1 – 31 Фрк (Грин); 2:1 – 38 Келлер (Экман-Ларссон, Доми); 2:2 – 39 Зеттерберг (Грин, Ларкин); 2:3 – 56 Гленденинг (Ховард, Ларкин); 2:4 – 58 Нильсен (Эрикссон, Хелм).

Ванкувер – Виннипег – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Д.Седин (Ванек, Босер); 1:1 – 9 Моррисси (Литтл, Труба); 1:2 – 35 Лайне (Куликов, Литтл); 1:3 – 38 Майерс (Копп); 2:3 – 52 Танев (Ганье); 2:4 – 59 Элерс.

Сан-Хосе – Баффало – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Гертл (Бедкер, Лабанк); 1:1 – 12 Поминвилл (Айкел, Гиргенсонс); 2:1 – 15 Тирни (Майер, Донской); 2:2 – 26 Поминвилл (Гиргенсонс, Айкел); 3:2 – 34 Майер (Тирни, Донской).