"Динамо" обыграло "Галицких Львов", "Донбасс" разгромил броварских "Волков"

Сегодня состоялись очередные матчи Украинской хоккейной лиги, где в Новояворовске "Галицкие Львы" уступили харьковскому "Динамо", а "Донбасс" разгромил "Волков" из Броваров, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра в Харькове завершилась со счетом 2:4, а матч во Львове - 9:0.

12 октября. УХЛ

"Галицкие Львы" Новояворовск - МХК "Динамо" Харьков - 2:4

1:0 | 0:0 | 1:4

Шайбы: 1:0 Дворник (Толстушко, Чобанян), 12:32. 1:1 Олейник (Чердак), 44:54. 1:2 Максименко (Поддубный - больш.), 58:10. 1:3 Поддубный (Максименко - меньш.), 54:00. 2:3 Толстушко (Муртищев, Генералов - больш.), 58:20. 2:4 Чердак (Поддубный), 59:28.

Донбасс Донецк - ХК Волки Бровары - 9:0

5:0 | 1:0 | 3:0

Шайбы: 1:0 Новиков (Кузьмик), 10:39, 2:0 Александров (Захаров, Савченко), 12:32, 3:0 Лялька (Захаров, Александров), 15:58, 4:0 Игнатенко (Свищев), 16:18, 5:0 Лялька (Захаров, Савченко), 18:42, 6:0 Новиков (Кузьмик), 23:20, 7:0 Лялька (Игнатенко, Захаров - больш.), 48:38, 8:0 Мостовой (Ворона), 53:00, 9:0 Захаров, 54:45.