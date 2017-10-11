Противостояние "Кременчуга" и "Белого Барса" в рамках УХЛ завершилось лишь в овертайме

«Кременчуг» сумел добыть домашнюю победу в матче десятого тура чемпионата Украины по хоккею против «Белого Барса».

Впервые в сезоне УХЛ был сыгран овертайм, а заброшенная в нем шайба Дмитрия Чернышенко решила исход встречи, сообщает официальный сайт турнира.

Таким образом, «Кременчуг» набрал 17 очков после 9 сыгранных встреч и идет третьим в турнирной таблице УХЛ, а «Белый Барс» остался вторым с 22 очками после 10 матчей.

Кременчуг – Белый Барс – 7:6 (2:1, 1:2, 3:3, 1:0)

Шайбы: 1:0 Чернышенко (Козачук, Карпенко) 3:07, 2:0 Шах (Шиманский, Чорный) 16:28, 2:1 Найденов (Бондаренко, Сеник) 19:06, 3:1 Грицких (большинство 2) (Чернышенко, Бойков) 20:36, 3:2 Герцик (меньшинство) (Куцевич, Табашник) 26:24, 3:3 Ромащенко (Бондаренко, Тимченко) 30:51, 3:4 Тимченко (Герцик, Ромащенко) 40:25, 3:5 Панов (Логач, Сеник) 41:30, 4:5 Шах (Шиманский) 44:29, 5:5 Бойков (Карпенко) 49:23, 6:5 Бойков (Чернышенко) 51:50, 6:6 Тимченко (Герцик, Ромащенко) 58:21, 7:6 Чернышенко (Бойков, Боевых) 2:34 ОТ.