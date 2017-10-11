"Вегас" стал первым дебютантом в истории НХЛ, начавшим сезон с трех побед подряд

В ночь на среду "Вегас Голден Найтс" стал первым в истории НХЛ клубом, начавшим существование с трех побед подряд, сообщает официальный сайт лиги,

Вечер в Лас-Вегасе был эмоциональным. "Голден Найтс" проводили первый домашний матч в истории, перед которым прошла трогательная церемония памяти погибших при недавней стрельбе на концерте, где погибли 58 человек.

Эмоции так заразили хоккеистов, что уже к 11-й минуте первого периода "Вегас" вел у "Аризоны" со счетом 4:0. Воследствии "Голден Найтс" уверенно довели встречу до победы со счетом 5:2 и стали первой в истории НХЛ командой, начавшей существование с трех побед.

Вратарь Марк-Андре Флери сделал 31 сэйв и вместе с командой одержал свою третью победу.

Регулярный чемпионат НХЛ. 11 октября.

Каролина – Коламбус – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 50 Милано (Фолиньо, Бьоркстранн), 1:1 – 58 Скиннер, 1:2 – 64 Милано

Рейнджерс – Сент-Луис – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Гуннарссон (Шварц), 1:1 – 2 Зибанежад (Шаттенкирк, Бучневич), 1:2 – 13 Шенн (Штястны), 1:3 – 58 Шварц (Пьетранжело, Соботка)

Монреаль – Чикаго – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Плеканец, 1:1 – 17 Дебринкат (Шарп), 1:2 – 18 Саад (Паник, Тэйвс), 1:3 – 30 Анисимов (Фрэнсон, Дебринкат)

Нэшвилл – Филадельфия – 6:5 (1:0, 2:3, 3:2)

Шайбы: 1:0 – 4 Смит (Экхольм, Фиала), 2:0 – 23 Хартнелл (Оберг), 3:0 – 25 Бонино (Суббан, Экхольм), 3:1 – 30 Макдоналд (Лейер, Лоутон), 3:2 – 30 Патрик (Уис), 3:3 – 35 Филппула (Гостисбеер, Ворачек), 3:4 – 45 Конекны (Гостисбеер, Уил), 3:5 – 46 Филппула (Ворачек, Жиру), 4:5 – 47 Форсберг (Жирар, Джохансен), 5:5 – 58 Хартнелл (Суббан, Форсберг), 6:5 – 59 Форсберг (Фиала, Суббан)

Даллас – Детройт – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 9 Клингберг (Спецца), 2:0 – 19 Сегин (Клингберг, Бенн), 2:1 – 23 Абделькадер (Грин, Зеттерберг), 3:1 – 28 Янмарк-Нюлен (Линделль, Радулов), 3:2 – 55 Манта (Грин, Ларкин), 4:2 – 59 Ганзал (Янмарк-Нюлен)

Вегас – Аризона – 5:2 (4:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Носек (Сбиса, Бельмар), 2:0 – 4 Энгелланд (Лайпсик), 3:0 – 6 Нил (Перрон, Макнэбб), 4:0 – 10 Нил (Хаула, Смит), 4:1 – 12 Ридер (Ялмарссон), 5:1 – 37 Линдберг (Лайпсик), 5:2 – 54 Коннотон (Келлер, Степан)

Ванкувер – Оттава – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Сиси (Террис, Смит), 1:1 – 7 Танев (Д.Седин, Х.Седин), 2:1 – 34 Ванек (Х.Седин, Стечер), 2:2 – 45 Дзингел (Пажо, Райан)