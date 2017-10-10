"Сент-Луис" и "Торонто" одержали третьи победы в регулярном сезоне НХЛ

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис" и "Торонто" продлили победные серии до трех матчей, сообщает официальный сайт лиги,

В то же время, "Тампа" остановила форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, который до этого сделал два хет-трика подряд, "Калгари" выиграл в Анахайме впервые с 2006 года, хет-трик Николая Элерса помог "Виннипегу" обыграть "Эдмонтон" и одержать первую победу в сезоне, а "Баффало" проиграл в третий раз подряд.

Айлендерс – Сент-Луис 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 Тарасенко (Счастны), 29:38, 0:2 Тарасенко, (Шварц, Пьетранжело – больш.) 35:34, 1:2 Лэдд (Чимера, Нельсон) 53:04, 2:2 Ли (Хики, Эберле) 59:00.

Бостон – Колорадо 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 Андригетто (Рантанен, Задоров) 04:41, 0:2 Комфер (Содерберг) 13:24, 0:3 Якупов (Немет, Керфут) 46:07, 0:4 Якупов (Андригетто, Маккиннон) 59:16.

Баффало – Нью-Джерси 2:6 (0:2, 1:4, 1:0)

Шайбы: 0:1 Ноэсен (Гиббонс) 06:28, 0:2 Гиббонс (Хишир, Юханссон) 18:56, 1:2 Кейн (Ристолайнен) 25:02, 1:3 Братт (Хенрик, Мюллер) 25:23, 1:4 Юханссон (Холл) 27:49, 1:5 Братт (Холл, Грин) 32:19, 1:6 Юханссон (Братт) 38:56, 2:6 Кейн (Поминвилль) 57:03.

Торонто – Чикаго 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 Рутта (Хейден, Боума) 03:46, 0:2 Тэйвз (Паник, Саад) 07:57, 1:2 Зайцев (Браун, Росен) 30:20, 1:3 Паник (Форслинг, Рутта) 47:52, 2:3 Браун (Зайцев, Хэйнси) 53:00, 3:3 Римсдайк (Бозак, Райлли) 55:42, 4:3 Мэттьюс 63:43.

Тампа-Бэй – Вашингтон 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Никлас Бекстрём (Бураковски, Оши) 16:42, 0:2 Оши (Карлсон, Бекстрём) 18:05, 1:2 Киллорн (Пойнт, Коберн) 25:28, 1:3 Оши (Бекстрём, Кузнецов) 27:49, 2:3 Куниц (Строльман, Пакетт) 38:09, 3:3 Кучеров (Киллорн, Строльман) 50:46, 4:3 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) 63:08.

Эдмонтон – Виннипег 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 Шайфли (Куликов, Мэттьяс) 08:56, 0:2 Куликов (Элерс, Уилер) 16:27, 1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Марун) 32:53, 2:2 Ньюджент-Хопкинс (Нурс) 33:33, 2:3 Элерс (Троуба, Хеллебайк) 36:48, 2:4 Элерс (Уилер, Шайфли) 37:57, 2:5 Элерс (Шайфли, Уилер) 58:46.

Анахайм – Калгари 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 Монахан (Верстиг, Броди) 36:27, 0:2 Баклунд (Фролик) 46:19.