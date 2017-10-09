Броварские "Волки" дали серьёзный бой "Кременчуку", но уступили в матче УХЛ

Матчем в Броварах «Волки» и «Кременчук» завершали девятый тур чемпионата УХЛ, и матч, к удивлению многих болельщиков, выдался крайне интересным для зрителей, сообщает официальный сайт УХЛ.

После стартового вбрасывания обе команды стали играть в атакующий хоккей. Счёт в матче открыли «Волки» – Виктор Милинский прошёл по правому борту и отдал шайбу Алексею Овчинникову, который был один перед воротами кременчужан. Буквально тут же «Волки» забросили и второй раз, когда после броска Соломона Шапиро шайба закатилась в ворота Виталия Власенко. Отыграть одну шайбу кременчужане смогли играя в меньшинстве после удаления Севастьяна Карпенко. Новичок "горожан" Алексей Красильников перехватил шайбу, и отправил в отрыв Глеба Кривошапкина, который переиграл 1 в 1 голкипера «Волков» Однако вернуть отрыв в две шайбы «Волки» смогли в концовке первого периода, забросив вторую командную шайбу в меньшинстве в этом сезоне. Виктор Милинский вошёл в зону противника, и, на паузе, обыграл Виталия Власенко.

Второй период прошёл при явном доминировании «Кременчука». Сначала Никита Гордюшин ошибся в игре за воротами, и Севастьян Карпенко отправил шайбу в пустые ворота, а через 4 минуты счёт сравнял Глеб Кривошапкин. Вывел «Кременчук» вперёд Алексей Красильников, переиграв в суматохе у ворот "волков" голкипера и защитников броварской команды. Через полторы минуты, после броска Дмитрия Чернышенко, шайба попала в голкипера «Волков», и закатилась в ворота Гордюшина. Отметим, что обе шайбы кременчужане забросили в большинстве. На 39-й минуте встречи интригу в матч вернул Соломон Шапиро, мощным броском сократил разрыв до одной шайбы

Едва только начался третий период, шестую шайбу своей команды Севастьян Карпенко, пробив кистевым броском защитников и вратаря «Волков». Броварская команда на это ответила сольным проходом Алексея Овчинникова, уложившего голкипера и отправившего шайбу в самый угол ворот. Дальше заброшенными шайбами отличались исключительно игроки «Кременчука». Сначала с передачи Дмитрия Чернышенко шайбу в ворота Власенко "затолкал" Карпенко, после чего первую шайбу в составе «Кременчука» в нынешнем сезоне забросил Алексей Костюк, обыгравший по очереди защитников и голкипера. Окончательный счёт в матче – 5:9 – установил Дмитрий Чернышенко, реализовавший численное преимущество своей команды.

Броварские «Волки» провели пока что свой лучший матч в сезоне, но не смогли разжиться турнирными очками. Отметим, что подопечные Александра Хмиля впервые забросили более 2 шайб в одном матче.

ХК «Волки» - «Кременчук» 5:9 (3:1; 1:4; 1:4)

Шайбы: 1:0 Овчинников (Милинский), 02:52. 2:0 Шапиро (Овчинников, Жариков), 05:56. 2:1 Кривошапкин (Красильников - меньш.), 13:22. 3:1 Милинский (Жариков - меньш.), 18:36. 3:2 Карпенко (Бойков, Чернышенко), 32:18. 3:3 Кривошапкин, 34:24. 3:4 Красильников (Алексанян-Петрович, Кривошапкин - больш.), 36:26. 3:5 Чернышенко (Бойков, Роганов - больш.), 37:53. 4:5 Шапиро (Овчинников), 38:19. 4:6 Карпенко (Роганов - больш.), 40:55. 5:6 Овчинников (Шелестун), 46:20. 5:7 Карпенко (Бойков, Чернышенко), 46:45. 5:8 Костюк (Горлушко), 51:23. 5:9 Чернышенко (Бойков, Карпенко - больш.), 54:44.