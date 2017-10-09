"Нью-Йорк Рейнджерс" одержали первую победу в сезоне в единственном матче дня в НХЛ

Блестящая игра голкипера Хенрика Лундквиста позволила "Рейнджерс" взять верх над "Монреалем" и одержать первую победу в сезоне, сообщает официальный сайт НХЛ.

35-летний вратарь вышел на 16-е место в истории НХЛ по числу шатаутов и на 20-е по количеству сыгранных матчей.

"Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:0 на своей площадке переиграл "Канадиенс" и одержал первую победу в сезоне, а "Монреаль" проиграл второй матч из трех. Главным героем в составе "Рейнджерс" стал Хенрик Лундквист, который первоначально играть был не должен. В предыдущих четырех периодах он пропустил восемь шайб, но настоял, что в воскресенье выйдет на лед. И не подвел, отразив все 34 броска.

"Самое главное... Не надо заморачиваться, - сказал Лундквист. - Я знал, что мне надо двигаться дальше и знать, как я могу играть. Надо в это верить. Сегодня мы играли в свой хоккей. Мы контролировали ход встречи, использовали скорость. А для меня было достаточно сделать пару дополнительных сэйвов. Это была не та ситуация, когда нужно делать восемь, девять больших спасений".

35-летний шведский вратарь обошел Турка Броду и вышел на 16-е место в истории НХЛ по числу шатаутов (62). Также он обошел Криса Осгуда и поднялся на 20-е место по числу проведенных матчей (745).

В то же время, вратарь "Монреаля" Кэри Прайс сделал 23 сэйва. Он также провел второй матч за два дня. В субботу "Канадиенс" проиграли "Вашингтону" (1:6), а Прайс был заменен после четырех пропущенных шайб за первый период.

Победу "Нью-Йорку" принесли голы Брэйди Шея в первом периоде (когда шайба влетела в ворота от конька Ши Уэбера) и Мики Зибанежада в третьем (когда отличную голевую передачу сделал Павел Бучневич).

Кроме того по ходу первого периода две шайбы "Монреаля" не были засчитаны.

"Решения нас расстроили, но они были правильными, - сказал нападающий "Канадиенс" Макс Пачиоретти. - У нас были шансы. Нам надо сохранять позитивный настрой. Мы должны продолжать работать над своей игрой".

Во вторник "Рейнджерс" примут дома "Сент-Луис", а "Монреаль" тоже дома сыграет с "Чикаго".

Рейнджерс – Монреаль 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 17 Шей ( Миллер, Грабнер), 2:0 – 49 Зибанежад (Крайдер, Бучневич).

Вратари: Лундквист 34/34 – Прайс 23/25.