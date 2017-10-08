"Голден Найтс" стали третьей в истории НХЛ новой командой, стартовавшей с двух побед

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге состоялись 15 матчей, где главным событием стала вторая подряд победа новой команды лиги "Вегас Голден Найтс", сообщает официальный сайт лиги.

"Голден Найтс" выиграли во второй раз подряд, причем снова здорово провели концовку. За 1:12 минуты до конца третьего периода защитник Нэйт Шмидт сравнял счет, а в овертайме победный гол, как и накануне, забил Джеймс Нил - лучший в истории "Вегаса" игрок. Вновь великолепно сыграл Марк-Андре Флери, отразивший 27 бросков. В воротах "Койотиз" первый матч провел Антти Раанта, сделавший 42 сэйва.

"Голден Найтс" стали третьей в истории новой командой (с сезона 1967-68), стартовавшей с двух побед.

Нью-Джерси – Колорадо 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Хенрик (Палмиери, Батчер); 2:0 – 22 Хэйс (Батчер, Палмиери); 2:1 – 32 Седерберг (Комфер, Джост); 3:1 – 39 Братт (Батчер, Холл); 4:1 – 54 Мур (Братт).

Оттава – Детройт 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 57 Фрк (Ларкин); 1:1 – 58 Фанюф.

Флорида – Тампа-Бэй 5:4 (1:2, 1:1, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Кучеров (Стэмкос, Наместников); 0:2 – 4 Наместников (Кучеров, Стэмкос); 1:2 – 12 Дадонов (Юбердо, Экблад); 2:2 – 21 Бьюгстэд (Макканн, Дадонов); 2:3 – 33 Пойнт (Палат); 3:3 – 46 Сивиур (Барков, Хэйли); 4:3 – 46 Макканн (Брикли, Бьюгстэд); 5:3 – 48 Трочек (Барков, Врбата); 5:4 – 54 Джонсон (Пойнт, Гурде).

Айлендерс – Баффало 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Таварес (Эберле); 2:0 – 25 Таварес; 3:0 – 26 Сизикас (Лэдд); 4:0 – 27 Бэйли (Чимера, Хо-Сэнг); 4:1 – 30 Кэйн (Айкел); 4:2 – 35 Кэйн (О′Райлли); 5:2 – 45 Бовилье (Сизикас, Ледди); 5:3 – 56 Айкел (Кэйн, Ристолайнен); 6:3 – 59 Сизикас (Бэйли, Таварес).

Питтсбург – Нэшвилл 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Малкин (Хагелин, Кессел); 2:0 – 10 Гюнцель (Кросби, Раст); 3:0 – 32 Ривс (Роуни, Мяяття); 4:0 – 40 Мяяття (Раст, Кросби).

Вашингтон – Монреаль 6:1 (4:0, 2:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Оши (Бураковски, Бэкстрем); 2:0 – 1 Овечкин (Врана, Кузнецов); 3:0 – 2 Овечкин ( Бэкстрем, Кузнецов); 4:0 – 18 Овечкин (Несс, Кузнецов); 4:1 – 24 Галлахер (Байрон); 5:1 – 36 Овечкин (Карлсон, Кузнецов); 6:1 – 38 Уолкер (Бигл, Смит-Пелли).

Каролина – Миннесота 5:4 Б (1:2, 1:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Цукер (Райлли, Дамба); 1:1 – 11 Нордстрем (Макгинн, Крюгер); 1:2 – 18 Стюарт (Фолиньо, Сперджен); 1:3 – 33 Э.Стаал (Койл, Цукер); 2:3 – 36 Райан (Раск, Уильямс); 3:3 – 45 Хэнифин (Линдхольм, Ахо); 4:3 – 58 Раск (Линдхольм, Ахо); 4:4 – 59 Койву (Сутер, Э.Стаал).

Торонто – Рейнджерс 8:5 (5:2, 0:3, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Мур (Мартин, Зайцев); 1:1 – 3 Миллер (Хэйс, Крайдер); 2:1 – 5 Хайман (В. Нюландер); 3:1 – 11 Гардинер; 4:1 – 13 Зайцев (Кадри, Хэйнси); 5:1 – 17 Хайман; 5:2 – 19 Шаттенкирк (Крайдер, Зукарелло-Асен); 5:3 – 27 Зибанежад (Зукарелло-Асен, Шаттенкирк); 5:4 – 32 Стаал (Макдона, Зукарелло-Асен); 5:5 – 34 Зукарелло-Асен ( Миллер, Стаал); 6:5 – 47 Бозак (Гардинер, Марнер); 7:5 – 49 Комаров (Мэттьюс, В. Нюландер); 8:5 – 58 Кадри (Комаров, Марло)

Сент-Луис – Даллас 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 9 Гуннарссон (Соботка, Штястны); 2:0 – 11 Эдмундсон (Шварц, Пьетранжело); 3:0 – 14 Шварц (Шенн, Яшкин); 3:1 – 42 Клингберг (Шор, Радулов); 4:1 – 48 Тарасенко (Шенн, Пьетранжело); 4:2 – 53 Янмарк-Нюлен (Ричи, Спецца).

Чикаго – Коламбус 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Кэйн (Форслинг, Хартман); 2:0 – 6 Саад (Тэйвс, Шарп); 3:0 – 30 Тэйвс (Саад); 3:1 – 30 Милано (Карлссон, Фолиньо); 4:1 – 32 Рутта (Кэйн); 5:1 – 54 Паник.

Аризона – Вегас 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Ридер (Шенн, Мартинук); 1:1 – 58 Шмидт; 1:2 – 63 Нил (Шмидт, Перрон).

Калгари – Виннипег 6:3 (1:3, 4:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 8 Танев; 1:1 – 10 Броди (Верстиг, Годро); 1:2 – 12 Шайфли (Перро, Уилер); 1:3 – 15 Лайне (Моррисси, Перро); 2:3 – 28 Броди (Годро, Стоун); 3:3 – 32 Ферланд (Годро, Джиордано); 4:3 – 37 Годро (Лазар, Броди); 5:3 – 38 Верстиг (Броди, Монахан); 6:3 – 40 Баклунд (Ткачак, Хэмилтон).

Анахайм – Филадельфия 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 8 Проворов (Уил, Патрик); 1:1 – 12 Верметт (Мэнсон, Каше); 1:2 – 33 Кутюрье (Жиру, Ворачек); 2:2 – 43 Фаулер; 2:3 – 60 Симмондс (Проворов, Кутюрье).

Ванкувер – Эдмонтон 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Рассел (Лучич, Кэссиан); 1:1 – 7 Хорват (Маркстрем, Хаттон); 2:1 – 9 Саттер; 3:1 – 20 Хорват (Эдлер, Эрикссон); 3:2 – 48 Нюджент-Хопкинс (Рассел, Марун).

Сан-Хосе – Лос-Анджелес 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Браун (Копитар); 1:1 – 6 Бедкер (Демело, Диллон); 1:2 – 19 Копитар (Маззин); 1:3 – 32 Копитар (Форборт, Браун); 1:4 – 34 Шор.